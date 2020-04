Nor-Fishing avventer og utsetter

Det er fortsatt ikke avklart om det blir noen Nor-Fishing i Trondheim Spektrum i august. Foto: John Inge Vikan

Situasjonen omkring den planlagte Nor-Fishingmessa i august er fortsatt usikker, og arrangøren skirver på sine nettsider at foreløpig er det ingen som vet hva som skjer de kommende månedene. Man har fortsatt håp om at arrangementet kan la seg gjennomføre, og har utsatt den endelige beslutningen.



– Vi Vi ønsker å utsette den endelige beslutningen om messen kan gå som planlagt så lenge det praktisk lar seg gjøre for både utstillere, leverandører, hoteller og Stiftelsen Nor-Fishing – uten at det går på bekostning av kvaliteten på messen, heter det. Og det blir pekt på at dersom man hadde måttet ta en endelig beslutning nå,, ville man måtte avlyse messen på grunn av den store usikkerheten som råder.



– Men, det har vært en positiv utvikling i det siste som gir oss håp om normal drift i august – derfor avventer vi, skriver arrangøren.



FORSKYVER FRISTER

Alle frister i forbindelse med messen før sommeren er forskjøvet med en måned. Det betyr at Det betyr at fakturering av standleie, utsendelse av brukernavn og passord til nettbutikken etc. blir utsatt inntil videre.



For hotellrom har Stiftelsen Nor-Fishing tett dialig med hotellene i området, og har kommer frem til at fristen for å avbestille hotellrom for årets messe blir utsatt til 15. juni.



Det betyr at ingen må betale for hotellrom dersom de blir avbestilt innen 15. juni. Dette gjelder for hotellrom som er bestilt gjennom Nor-Fishings samarbeidspartner G Travel. Likevel må G Travels standard gebyr for avbestilling betales.



KARTLEGGER

I og med at avbestillingsfristen for hotellrom er utsatt mener Nor-Fishing at beslutningen om messen kan gjennomføres eller ikke også kan utsettes.



Messearrangøren jobber nå med å kartlegge hva utstillere og underleverandører mener er siste frist for å ta en beslutning.

Stiftelsen Nor-Fishing er videre i løpende dialog med Folkehelseinstituttet og følger myndighetenes oppdateringer og anbefalinger angående Covid-19, Koronaviruset.