Nor-Shipping 2021 utsetter til januar 2022

Fra Nor-Shipping 2019. Foto: Nor-Shipping.

Nor-Shipping har tatt beslutningen om å utsette sitt planlagte utstillings- og aktivitetsprogram fra juni 2021, og skyve arrangementet tilbake til 10-13 januar 2022. Konfrontert med muligheten for en nedskalert, sosialt distansert utstilling på grunn av den pågående coronavirus pandemien, har Nor-Shipping valgt å flytte for å beholde sin "personlighet og innvirkning", slik at globale beslutningstakere har muligheten til å møte ansikt til ansikt, koble til og bygge partnerskap.



Nor-Shipping 2019 var den mest vellykkede arrangementsuken i den over 50-årige historien. Den samlet mer enn 50.000 deltakere (en 34 % økning i løpet av 2017), fra over 85 nasjoner, i Lillestrøm og Oslo. Men under dagens omstendigheter kunne ikke det planlagte 2021-programmet ha levert samme og verdi, sier Nor-Shippingdirektørene Karen Algaard og Per Martin Tanggaard.



– Nor-Shipping er kjent som det globale samlingspunktet for havinteressenter, sier Tanggaard. – Et sted hvor de kan møtes personlig, koble sammen, dele kunnskap, bygge relasjoner, og virkelig gjøre det mulig for strategiene for å låse opp bærekraftig suksess i havet rommet. 2019 demonstrerte denne appellen, og det var vår plan å bygge videre på det i 2021, noe som gir dette unike samfunnet enda mer støtte, enda mer verdi og enda mer suksess. Det er nå blitt klart at vi ikke kan levere på den ambisjonen. – Helse og sikkerhet kommer først, understreker Algaard.



Beslutningen er tatt i samråd med alle Nor-Shipping-partnere og en rekke utstillere, som overveldende støttet et trekk for å muliggjøre større kontakt og forbindelse. Av de som nærmet seg, var over 90 prosent av utstillerne til fordel for omleggingen, og mange sa at et arrangement sommeren 2021 kunne ha vært utfordrende. 100 prosent av partnerne støttet beslutningen. Det ble videre bemerket at muligheten til å gi en "en gang i livet" norsk vinteropplevelse kan være en betydelig trekning for deltakerne, samt en mulighet til å skreddersy minneverdige utstillingsstativer og aktiviteter.



Nor-Shipping jobber for tiden med et utvalg av digitale tiltak som skal finne sted i løpet av 2021. Ytterligere detaljer om disse, og 2022-arrangementet, vil bli utgitt i nær fremtid.