Norcod utvider produksjonskapasiteten

Kjernevirksomheten til Norcod AS er kommersielt oppdrett av torsk, men selskapet er gjennom eier- og partnerskap involvert i hele verdikjeden.

Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt- og Nord-Norge, der forholdene er ideelle for torsk.

Selskapet bidrar til et bærekraftig hav med minimal miljøpåvirkning, og støtter lokalsamfunn aktivt.

Norcod er notert på børsen Euronext Growth i Oslo.

– Vi er svært takknemlige for den varme mottakelsen vi har fått av Nesna kommune, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. Vanndybden, vanntemperaturen og strømforholdene gjør etter vår mening Labukta ideelt egnet for torskeoppdrett. Jeg har absolutt tro på at fisken vår vil trives her, sier administrerende direktør for Norcod, Christian Riber.Ordfører i Nesna, Hanne Davidsen, legger til:– Norcod er ekstremt viktige for Nesna, og som ordfører gleder det meg at de har fått klarsignal til å gå i gang med torskeoppdrett hos oss. Vi ønsker dem masse lykke til og håper å kunne videreføre det fruktbare samarbeidet.Det nye anlegget vil bli utstyrt med toppmoderne akvakulturteknologi og skal etter planen settes i drift i første halvdel av 2023.– Å etablere et nytt anlegg er alltid en spennende prosess – særlig med engasjementet vårt for å tilby en sunn proteinkilde til et ivrig marked. Vi har et svært dyktig produksjonsteam som til sammen har mange års erfaring, så prosessen forventes å gå smidig og effektivt, sier Riber.For Norcods klare mål om ansvarlig oppdrett av et kvalitetsprodukt er et godt forhold til lokalsamfunnet av største betydning. «Vi ønsker ikke bare å bidra til industrigrunnlaget i kommunene vi driver virksomhet i, vi vil samtidig skape jobbmuligheter og sikre bærekraftig drift med minst mulig miljøpåvirkning, tilføyer Riber.Med Labukta har Norcod nå til sammen fem torskeoppdrettsanlegg langs norskekysten, og omfatter 19 lisenser for totalt 13 920 tonn maksimalt tillatt biomasse. Selskapet fullførte nylig sin første fulle produksjonssyklus og skal etter planen høste andre syklus i tredje kvartal i år. I tillegg har sjøfasen for selskapets tredje syklus oppdrettstorsk allerede startet.