Nord-Fugløy – båt med vertikale platefrysere

Larsnes Mek. Verksted AS leverte 27. oktober fiskebåten Nord-Fugløy til Camaro Fiskeriselskap AS i Nord-Lenangen i Troms. Dette er bygg nummer 69 fra verftet, og nybygget er designet av Skipskompetanse i Måløy og har typebetegnelsen SK-3151.

Den nye båten har en lengde på 50,7 meter og en bredde på 12,0 meter og er rigget for fiske med snurrevad og snurpenot. I designarbeidet ble det særlig lagt vekt på å optimalisere båten for effektivt fiskeri og lavt drivstoff forbruk. Det er installert en batteripakke på rundt en MWh om bord og fartøyet har fått stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator og take me home-løsning.

Fisken som fanges kan lagres i kombinerte RSW-tanker og fryserom på 313 kubikkmeter og fabrikken har vertikale platefrysere. Om bord er det innredning for et mannskap på 14 personer fordelt på ti lugarer. Les hele omtalen her.

