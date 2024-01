Norge og nordmenn i Vietnamkrigen

For første gang har det vært mulig å gå i dybden om noen av de hemmeligste operasjonene som fant sted under Vietnamkrigen - der Norge og nordmenn spilte en viktig rolle. Ved hjelp av nedgradert materiale og bidrag fra veteraner fra både CIA, US Navy, Navy SEALS og Norge forteller forfatteren Jan Tore Nilsen den spennende historien om norske bidrag til CIAs hemmelige småbåtoperasjoner under krigen i Vietnam.



Boka «Vikinger i krig for CIA» vil bli lansert under arrangement i Oslo og Bergen henholdsvis 29. januar og 1. februar.



HEMMELIG KRIG

Lenge før Vietnamkrigen brøt ut for alvor sensommeren 1964, forsøkte CIA å føre en hemmelig krig inne i Nord-Vietnam ved hjelp av sørvietnamesiske agenter og sabotasjegrupper. Fra sjøsiden ble det i starten brukt enkle og saktegående djunker, bemannet med mannskaper trent av CIA og amerikanske spesialsoldater.



Dette ble ikke særlig vellykket, blant annet på grunn av lav fart, dårlig skyts og også kontraspionasje. Det førte til at de fleste operasjonene ble mislykket.



Jan Tore Nilsen forteller i boka at det første forsøket på å gjennomføre en sabotasjeaksjon med froskemenn i en nordvietnamesisk havn, natt til 1.juli 1962, endte katastrofalt.



I operasjonen som ble kalt VULCAN gikk både båt, mannskap og alle kommandosoldatene tapt. En erkjennelse sank inn hos både CIA, Pentagon og Stillehavsflåten om at man måtte skaffe raskere båter med bedre skyts, og mer kompetente mannskaper dersom operasjonene skulle fortsette.



NORSK LØSNING

CIA fant løsningen i Norge. I all hemmelighet fikk CIA først kjøpe to, og Pentagon senere 12 båter til av den norskproduserte torpedobåten i Nasty-klassen. Dette var verdens mest avanserte torpedobåt på dette tidspunktet, designet av båtkonstruktøren Jan Herman Linge.



Men det tok tid før båtene var klare for operasjoner inne i Nord-Vietnam, og foreløpig tok man i bruk en mindre båt, kalt Swift.



Som førere skaffet den norske etterretningsoffiseren Alf Martens Meyer CIA tre unge menn fra Hordaland til å være førere av Swiftbåtene.



VIKINGENE

Disse tre, unge, dyktige og uredde, fikk raskt tilnavnet «Vikingene».



I løpet av Vietnamkrigen gjennomførte Swift og Nasty-båtene hundrevis av oppdrag inn i Nord-Vietnam. Både mannskaper og flere båter gikk tapt.



Nilsen forteller at det også var nordmenn om bord på Nasty under en del tokt med disse.

En ukjent historie til nå, som det blir mulighet til å lære mer om i den nye boka.



FORFATTEREN

Jan Tore Nilsen jobber for tiden som seniorrådgiver ved Brønnøysundregistrene. Han har ca. 25 års fartstid fra Forsvaret, der han blant annet har jobbet på Sjøkrigsskolen, Stabsskolen, NCAGS, Forsvarets Operative Hovedkvarter og som Missiltorpedobåtsjef (MTB).



Nilsen har tidligere gitt ut bidrag til bøker, artikler, kronikker og bokessays innen tema relatert til Sjømakt og Internasjonale forhold. Det siste året har han vært engasjert i MTB-våpenet sitt 150 årsjubileum, der han blant annet har skrevet deler av jubileumsboken Fra torpedobåten RAP med slepetorpedoer til Skjoldklassen korvetter med kryssermissil

er.



Boken Vikinger i krig for CIA - norske bidrag til CIAs hemmelige småbåtoperasjoner under Vietnamkrigen er hans første selvstendige bok, som han gir ut på eget forlag.





