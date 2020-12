Norsk Fisketransport med ny avtale med Cermaq

Avtalen gjeler arbeide langs hele norskekysten fra og med Møre til og med Finnmark i nord, samt Skottland og Irland. Foto: Norsk Fisketransport.

Norsk Fisketransport AS og Cermaq Norway har inngått en femårig timecharter-avtale på brønnbåt med lastekapasitet på 6000 kubikkmeter. Timecharteravtalen (TC) gjelder et 6000 kubikkmeter fartøy med sirkulære fisketanker for optimal fiskevelferd, og har en varighet på fem år med opsjon på ytterligere 2+2 år.



– Vi har gjennom flere år hatt et svært godt samarbeid med Cermaq Norway, og er takknemlig for at selskapet viser oss fornyet tillit gjennom denne avtalen. Vi er klare for å ta nye steg i utviklingen av morgendagens bærekraftige brønnbåtteknologi og -tjenester sammen med våre egne og kundens dyktige medarbeidere, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i Norsk Fisketransport AS.



CERMAQ NORWAY FORLENGER

Det er foreløpig ikke signert avtale med verft om byggingen av den nye brønnbåten, som skal være klart til å settes i drift første halvår 2023. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån. Fra før av drifter Norsk Fisketransport to brønnbåter på henholdsvis 3.200 og 1.500 kubikkmeter på kontrakter for Cermaq Norway.



– Cermaq er fornøyde med å lande en ny avtale som skal dekke vårt kapasitetsbehov både når det gjelder slakteføring, smolttransport og avlusing, sier regiondirektør i Cermaq Norway, Snorre Jonassen.



– Vi kjenner Norsk Fisketransport godt fra før, og er fornøyde med å utvide og fortsette samarbeidet. Erfaringene våre med Norsk Fisketransport er at samarbeidet med skip og mannskap fungerer veldig bra, og gjør at vi har tro på at vi også nå vil få en båt som vil fungere godt, sier Jonassen

Samtidig med inngåelsen av den nye timecharteravtalen på 6.000-kubikkeren har Cermaq Norway utløst opsjonen på to års forlengelse av den femårige timecharteravtalen på brønnbåten «Steigen» som har en lastekapasitet på 3.200 kubikkmeter.



VERDENS STØRSTE

Brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport (NFT), heleid av NTS ASAs datterselskap Frøygruppen AS (FRØY), har ytterligere tre brønnbåter under bygging ved Havyard Ship Technology AS – alle tre med sirkulære fisketanker og en lastekapasitet på 3.200 kubikkmeter. Planlagt levering er henholdsvis januar, mai og september 2021.



NFTs søsterselskap Frøy Rederi AS vil til sommeren 2021 få overlevert brønnbåten Gåsø Høvding på 7.500 kubikkmeter, som blir verdens største. Rederiet har også kontrahert en 4.500 kubikkmeter brønnbåt med forventet overlevering sommeren 2022.

Daglig leder Oddleif Wigdahl i Norsk Fisketransport AS.