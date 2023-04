Norsk-kanadisk samarbeid skal styrke havbruksnæringen

Fv. Andreas Krogstad, salgsdirektør Frøy ASA, Martin Sullivan, CEO NL Marine Services, og Andreas Vatn, Nybyggansvarlig Servicebåt Frøy ASA.

Frøy og NL Marine Services inngår et strategisk samarbeid om utveksling av havbruksspesialister, fartøy og utstyr. Målet er å akselerere utviklingen av servicebåtnæringen i Canada.



Avtalen ble signert under sjømatkonferansen Seafood Expo Global 2023 i Barcelona denne uken. NL Marine Services er et forholdsvis nyetablert akvaserviceselskap som raskt har fått en sterk og sentral posisjon på Newfoundland i Canada. Virksomheten er hovedsakelig bygget opp rundt havbruksnæringen i Placentia Bay, og Grieg Seafood Newfoundland sin satsing i dette området.



LOKAL KOMPETANSE OG EKSPERTISE

– Erfaringen og den tekniske ekspertisen fra Frøy vil styrke NL Marine Services. Vårt mål er å levere industriledende og konkurransedyktige tjenester innen havbruksnæringen. Sammen med Frøy vil vi bygge lokal kompetanse og ekspertise, som vil komme hele havbruksnæringen til gode, forteller Blaine Sullivan, president i NL Marine Services.



Gjennom prosjektet Global Growth Canada Salmon Aquaculture i regi av Innovasjon Norge, har Frøy flere ganger besøkt Newfoundland. Et spennende område med en voksende havbruksnæring. Canada er i dag den fjerde største produsenten av oppdrettslaks i verden, etter Norge, Chile og Storbritannia.



EN DEL AV VEKSTSTRATEGIEN

– Å vokse i andre havbruksregioner i utlandet er en del av vekststrategien til Frøy, og som tidligere kommunisert vil Frøy prioritere og støtte lakseoppdrettere i de regionene de opererer globalt. Partnerskapet med NL Marine Services styrker vår posisjon som en ledende leverandør til havbruksnæringen, sier administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss.



Andreas Krogstad, Head of Sales i Frøy, ser frem til at de skal få dele sin erfaring og kompetanse med det kanadiske selskapet.



– Dette er en strategisk viktig avtale som gir oss innpass i et spennende marked i sterk vekst. NL Marine Services har over årene bygd seg sterk posisjon i servicebåtnæringen i Canada. Kanadierne har felles mål og verdier som oss, og vi ser frem til å videreutvikle partnerskapet vårt i fremtiden, sier Krogstad.