Norsk leverandør til hydrogenferjene i Vestfjorden

Norsk design og teknologi sentrale i Torghattens pionerprosjekt Illustrasjon: norwegianshipdesign.no/Torghatten Nord

Torghatten Nord har valgt det norske teknologiselskapet SEAM som systemleverandør for deres prestisjeprosjekt med hydrogenferjer i Vestfjorden.



Norges lengste riksveiferjesamband, riksvei 80 over Vestfjorden, skal fra 2025 trafikkeres av hydrogenferjer designet av The Norwegian Ship Design Company og blir utstyrt med kontroll og fremdriftssystemer fra SEAM. Dermed blir norsk design og teknologi sentrale i Torghattens pionerprosjekt.



– Vi har gjennom utviklingen av hydrogenferjene lagt vekt på mulighetene som finnes for norsk maritim industri i dette prosjektet. Ved at vi får med oss SEAM, bekreftes det at vi i Norge har kunnskapsrike og innovative aktører i leverandørkjeden som kan bidra inn i et klimaprosjekt i verdensklasse som dette, sier Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord.



FØRSTE STORSKALA HYDROGENFERJEPROSJEKT

Torghattens hydrogenferjer fikk prinsippgodkjenning av klasseselskapet Lloyd’s i august 2022. Dermed lå alt til rette for den videre utviklingen av det som skal bli Norges første storskala hydrogenferjeprosjekt. Gjennom hydrogenferjene vil Torghatten bli den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, og dermed i stor grad bidra til videreutviklingen av norsk hydrogenindustri.



– Vi er stolte over å være Torghattens partner i dette banebrytende prosjektet. Sammen skal vi vise at det er mulig med hydrogenfartøy i stor skala, og at teknologien og kompetansen for å gjennomføre dette finnes i Norge. Dette er et nytt og viktig steg for å sikre nullutslipp i norsk ferjeflåte, sier Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i SEAM.



SEAM, som har hovedkontor på Karmøy, har gjennom få år etablert seg som den ledende leverandøren av nullutslippsløsninger til maritim industri, og har posisjonert seg som en viktig systempartner for, blant andre, norske ferje- og offshore-rederier.



SATSET STORT

Hydrogen er et område selskapet har jobbet mye med, og satset stort på, gjennom blant annet en egen testlab for hydrogen brenselceller og systemer. Til ferjene i Vestfjorden skal SEAM levere deres egenutviklede kontroll og sikkerhetssystem, samt hele fremdriftslinjen - fra brenselseller i kombinasjon med batterier og tavlepakke, til elektrisk motor for propeller. Brenselscellene skal leveres av PowerCell, som inngikk intensjonsavtale med SEAM tidlig i februar i år.



Hydrogenferjene vil ha stor betydning for klimaet, ved at CO 2 -utslippet i Vestfjordsambandet reduseres med 26.500 tonn per år, tilsvarende 13.000 dieselbiler. Ferjene skal gå på minimum 85 prosent hydrogen, og maksimalt 15 prosent biodrivstoff.



– Dette er viktig klimateknologi som allerede er i bruk i norsk maritim sektor. For oss er det et viktig poeng at vi gjennom Vestfjorden bidrar til at teknologien videreutvikles og ytterligere kompetanse på dette området bygges i Norge. Her bidrar vi både til innovasjon og industriutvikling, til å skape arbeidsplasser, og til et bedre klima og miljø i Bodø og Lofoten. Et bedre kinderegg kan man vel knapt ønske seg, sier Torkildsen.



VILJEN, KOMPETANSEN OG ERFARINGEN

– Norge har viljen, kompetansen og erfaringen som trengs til å virkeliggjøre våre nullutslippsambisjoner og utvikle verdensledende løsninger for maritime operasjoner. Våre norske samarbeidspartnere ligger helt fremst i både design og utvikling av energieffektive skip og teknologi, og dette prosjektet vil bidra stort til viktig kompetanseutvikling innen maritime, elektro-, automasjons- og ingeniørfag. Vi er fornøyde med å ha SEAM med på laget i dette prosjektet, sier driftsdirektør i Torghatten Nord, Eirik Olsen.



– Vi i The Norwegian Ship Design Company er både glade og ydmyke over å delta på den fantastiske reisen med realisering av hydrogenfergene som representerer banebrytende ny nullutslippsteknologi i en skala ingen andre i verden er i nærheten av. Konseptet er utviklet i tett samarbeid med Torghatten Nord og sammen er vi nå glade for å inkludere SEAM som systemintegrator med sin førsteklasses kompetanse innen kontroll- og sikkerhetssystemer, og for den hydrogenelektriske drivlinje, avslutter administrerende direktør i The Norwegian Ship Design Company, Gjermund Johannessen