Norsk teknologi valgt for verdens første ammoniakkdrevne nullutslippsbåt

Seam AS

SEAM AS er en ledende leverandør og integrator av lav- og nullutslippsløsninger til skip og den maritime bransjen. Gjennom utvikling og integrering av kost-reduserende og fremtidsrettet teknologi, jobber selskapet for å gjøre overgangen til grønn skipsfart så effektiv som mulig.

SEAM-porteføljen består av fullstendige løsninger og systemer, og egenutviklede produkter, inkludert integrerte automasjonssystemer, kraftsystemer, bro-løsninger, kontrollsystemer, tavler, og mer, gjennom merkevarene e-SEAMatic® og e-SEA®.

SEAM sin historie strekker seg tilbake til 1988, som en videreføring av ABB Marine i Ølensvåg og oppkjøpet av UniAutomation i 2004.

I 2021 ble selskapet kjøpt av Longship Fund II og endret navn fra Westcon Power & Automation, til SEAM AS.

Amogy Inc

Amogy tilbyr ammoniakkbaserte, utslippsfrie kraftløsninger med høy energitetthet for å dekarbonisere transport for en bærekraftig fremtid.

Amogy ble grunnlagt i 2020 av fire MIT PhD-alumner med en felles visjon, og har som mål å muliggjøre avkarbonisering av tungtransportsektoren, og akselerere den globale reisen mot Net Zero 2050.

Selskapets investorer inkluderer Amazons Climate Pledge Fund, AP Ventures, SK, Saudi Aramco og DCVC. Til dags dato har Amogys skalerbare ammoniakkdrevne, nullutslippsenergisystem blitt demonstrert med suksess i en drone, en tung traktor og semi-lastebil.

Amogy startet Amogy Norway høsten 2022 for å komme tettere på norsk industri og utviklingen av fremtidens løsninger til den maritime næringen.

Amogy Norway har sitt hovedkontor i Stavanger.

Sammen med kunden Amogy, vil SEAM bygge om en slepebåt hvor de skal konvertere dens originale dieselgeneratorer og elektriske motorer til Amogys egenutviklede ammoniakkbaserte, utslippsfrie kraftsystem.Amogys høyeffektive ammoniakk-til-kraft-teknologi mater flytende ammoniakk gjennom sine cracking-moduler integrert i et brenselcellesystem, som gir kraft til de elektriske motorene for null-karbontransport. I dette prosjektet skal Amogy skalere systemet opp til hele 1MW.SEAM skal levere kraftsystem, integrert automasjonssystem og sikkerhetssystem, designet for å gi optimal energieffektivitet, gjennom deres egenutviklede e-SEAMatic®-produkter, samt batterisystem og elektrisk motor for hovedfremdrift. Amogy sin teknologi vil bli integrert med denne komplette e-SEAMatic® BLUE-pakken.Som en erfaren utvikler og integrator av hybrid-, batteri- og hydrogenteknologi, representerer dette demonstrasjonsprosjektet en naturlig utvikling av SEAM sine null- og lavutslippsløsninger, som selskapet har utviklet og levert siden 2016.Dette prosjektet gir også en strategisk viktig introduksjon av SEAM til det nordamerikanske markedet, som vil øke deres rekkevidde og evne til å markedsføre grønn teknologi til den maritime sektoren, med en demonstrasjon på hvordan batterier, hydrogen og ammoniakk kan være nøkkelen til å virkeliggjøre fullt utslippsfrie maritime operasjoner.– SEAM er en veldig viktig partner for oss. Deres dyptgående tekniske kunnskap og lange erfaring med integrasjon av ulike energikilder og utvikling av komplekse systemer, er et viktig bidrag i gjennomføringen og realiseringen av prosjektet. Med SEAM sin fleksibilitet og kompetanse, og gjennom et tett samarbeid, vil vi sammen finne gode, smarte løsninger, sier Christian Berg, daglig leder i Amogy Norway.Pål G. Eide, leder for R&D i SEAM, tror dette prosjektet kan kickstarte en ny æra med grønn teknologi i den maritime industrien.– Vi er veldig glade for å jobbe med Amogy-teamet og har stor tillit til deres løsning. Vi tror dette samarbeidet vil resultere i banebrytende teknologiske løsninger som vil ha en betydelig påvirkning på næringens reise mot 100 prosent nullutslipp. Dette er mulig gjennom et tett samarbeid mellom Amogy og SEAM. Våre styrker ligger i å tilpasse løsninger og gjøre det mulig for redere å realisere sine energieffektivitetsmål med fremtidsklar teknologi – dette prosjektet er et godt eksempel på det.