Norske sjøvannskjølere til Rimfrosts krillfartøy

Hydroniq Coolers skal levere det marine kjølesystemet til det som rederiet Rimfrost hevder er verdens «grønneste» og mest moderne krillfartøy. Båten skal fiske krill i Antarktis. Tersan Shipyard skal bygge skipets skrog som underleverandør til skipsbyggergruppen Westcon, som har totalansvaret for å bygge det nye krillfartøyet, og etter planen skal det være driftsklart i 2022.



– Ifølge Rimfrost vil fartøyet sette en ny standard for krillfiske i Antarktis, både når det gjelder klimavennlighet, bærekraft og ressursutnyttelse. Vi er derfor veldig stolte av at vår energieffektive teknologi er valgt til skipet, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers i en pressemelding.

LITEN PLASS

Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjølesystem til krillfartøyet. Denne typen kjølesystem er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Her reduseres temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet.

– Å innpasse sjøvannskjølerne i skroget under maskinrommet er mer plassffektivt enn alternative løsninger. Det resulterer i lavere drivstofforbruk, lavere utslippsnivåer og lavere driftskostnader for rederen, sier Johannesen.

Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Tersan Shipyard i Tyrkia. Kontraktsverdien er ikke oppgitt.

Det 120 meter lange fartøyet skal bygges av Westcon og er designet av Kongsberg Maritime. Tersan Shipyard skal bygge skroget, som er designet for krevende operasjoner i antarktisk farvann.

GRØNN TEKNOLOGI

Skipets design er basert på grønn teknologi og tilfredsstiller standarder som DNVGLs Clean Design klassifisering og polarkoden til den internasjonale maritime organisasjonen, IMO. Blant fordelene finner man et optimalisert dieselelektrisk fremdriftssystem som går på lavsvoveldiesel, som sikrer minimale utslipp og best mulig drift. Skipet vil i utstrakt grad utnytte varmegjenvinning fra avgasser, kjølevæske og fabrikkprosessvarme. I tillegg vil et høyt elektrifiseringsnivå gjøre at man unngår faren med forurensning fra det hydrauliske systemet.