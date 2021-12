Norske sjøvannskjølere til RoPax-ferje

RoPax-ferje bygges for det italienske rederiet Siremar. Ill: Sefine Shipyard

Sefine Shipyard har tildelt en kontrakt til Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers, som skal levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til en RoPax-ferje som det tyrkiske verftet bygger for det italienske rederiet Siremar.



Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjøler til den kombinerte passasjer- og bilfergen. Denne typen sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det reduserer temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet.



GJENNOMBRUDD

– Dette er faktisk et gjennombrudd for Rack sjøvannskjøleren vår i RoPax-segmentet. Det understreker samtidig allsidigheten til systemet vårt, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



Det skrogintegrerte systemet har lenge vært den foretrukne løsningen for operatører av brønnbåter, fiskefartøy og offshorefartøy. Systemet blir i økende grad også valgt om bord andre typer skip på grunn av de åpenbare plassfordelene det gir, samt at systemet enkelt kan vedlikeholdes av mannskapet om bord båten.



Sefine Shipyard bygger RoPax-ferjen, som er nybygg nummer 54 på verftet, for den italienske ferjeoperatøren Siremar.



Siremar operer ferjesambandene mellom Sicilia og Isole Minori. Selskapet har ferjedrift i fem områder: de Eoliske øyer med returforbindelse til Napoli, øyene Ustica og Pantelleria, samt øygruppene Egadi og Pelagie.



Den hybride RoPax-ferjen blir 110 meter lang og 19,5 meter bred. Hun vil ha kapasitet på 800 passasjerer og 115 biler, og vil bli drevet av LNG og batterier.



MILJØPROFIL

– Ferjen har en tydelig miljøprofil, som passer godt til vår Rack sjøvannskjøler som er utstyrt med en rekke drivstoff- og energibesparende løsninger, som for eksempel frekvensstyrte sjøvannspumper som på grunn av lavt trykkfall krever mindre kraftforbruk. Kjølevannselementer reduserer i tillegg driftstiden til kjølevannskompressorene mens varmegjenvinningselementer muliggjør bruk av overskuddsvarme, noe som ytterligere understreker energieffektiviteten til systemet vårt, sier Jan Inge Johannesen.



Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved selskapets hovedkvarter i Ålesund og levere det til Sefine Shipyard i Tyrkia i løpet av første kvartal 2022.

Ferja skal brukes i ferjesambandene mellom Sicilia og Isole Minori. Ill: Sefine Shipyard