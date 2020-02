To norske verft i samarbeid

Kleven Verft skal utruste og levere Atlantic Harrer, et Havyard 833 WE plattform supplyskip som en underleverandør for Havyards verft i Leirvik. Illustrasjon: Havyard

Kleven Verft skal utruste, teste og levere et Havyard 833 WE plattform supplyskip (PSV) som underleverandør for Havyard sitt verft i Leirvik.



Forsinkelser på tidligere byggeprosjekter ved verftet i Leirvik har gitt ringvirkninger for gjennomføring av den gjenværende ordreboken, og dermed et behov for å ta ned belastningen på anlegget i Leirvik.



For å sikre ferdigstillelse av pågående prosjekt uten vesentlige forsinkelser, er det besluttet at ferdigstilling av bygg 126, som skal leveres til det kanadiske rederiet Atlantic Towing, settes bort til Kleven som en underleverandør til verftet i Leirvik, heter det i en pressemelding.



Kontrakten inngår som en del av den totalløsning det jobbes med for å ferdigstille resterende ordrebok ved Havyard sitt verft, totalt 7 nybygg (fase 2). Havyard meldte tidlig i desember 2019 om inngåelse av avtaler som sikrer ferdigstillelse av de skip som allerede var under utrustning ved verftet (fase 1).



Havyard har vært i dialog med ulike verft, og det er nå forhandlet frem en kontrakt med Kleven Verft som sikrer begges interesser. Avtalen er todelt, og den første delen med planlegging og forprosjektet er i gang. Endelig kontrakt for del to av avtalen vil bli avklart om noen uker, når forprosjektet er ferdig.



Skipet som Kleven Verft skal utruste og bygge ferdig for Havyard, er en energieffektiv PSV med stor lastekapasitet, 1000 kvadratmeter arbeidsdekk og innredning for 54 personer. PSV’en vil blant annet få isklasse ICE-1B for operasjon i kalde farvann, og en 650 kW batteripakke vil sørge for lavt dieselforbruk. PSV’en skal bli levert til det kanadiske rederiet Atlantic Towing.



Arbeidet ved Kleven Verft starter i februar, med overlevering til kunden i løpet av sommeren 2020.