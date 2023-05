North Star Shipping tilbake til Vard

Teknisk informasjon

Lengde på ca 95 meter og bredde på ca 19,5 meter.

Trinnløst walk-to-work-system som kan brukes fra 17 til 32 meter over havet

Det nyeste innen DP2 posisjonering og sjøegenskaper

Plass til to arbeidsbåter

Maksimal hastighet på 14 knop.

Hybridpakke

95 lugarer for med plass til 111 personer om bord

North Star har 1300 ansatte og har den største heleide britiske flåten i Nordsjøen. Selskapet har forpliktet seg til å levere 40 havvindskip innen 2040 for å møte den økende etterspørselen etter logistikkstøtte til havvindparker over hele Storbritannia og Europa. Partners Group kjøpte North Star i 2022. De er et ledende globalt privatmarkedsfirma som opptrer på vegne av kundene sine.North Stars fartøydesign er skreddersydd for å være ledende i markedet når det kommer til igangsettelse av - og vedlikeholdsoperasjoner til, havvindindustrien. Skipene er av Vard 4 22 design, utviklet i nært samarbeid med Vard Design i Ålesund. Fartøyene har et oppgradert skrogdesign for å optimalisere for lavt drivstofforbruk og bølgemotstand, sammen med høy funksjonalitet og komfort. Vard 4 22-designet er utviklet spesielt for North Star, med nye metanolklare hybridfremdriftsløsninger og et økt antall enkeltlugarer, noe som gir hotellkvalitetsinnkvartering for teknikerne som jobber i felt.Disse fartøyene er de neste i en rekke bestillinger North Star har inngått kontrakt med Vard om så langt. I 2021 bestilte selskapet fire nye SOV-er (Service Operation Vessels) for bygging hos Vard, som alle vil være knyttet til verdens største havvindpark, Dogger Bank, på langsiktige kontrakter. De tre første skipene vil være i drift i år, noe som er før tidsplanen, mens det siste skal leveres i 2024.– Vi er begeistret over å utvide havvindflåten vår gjennom ytterligere byggekontrakter med Vard, sier CEO i North Star, Matthew Gordon.– Vard er et av verdens mest respekterte verftskonsern av høy kvalitet, med en uovertruffen merittliste for pålitelighet i C/SOV-markedet. Vi har bygget et utmerket forhold de siste årene, slik at vi kan levere fartøy i tide og av høy kvalitet til markedet. Å sikre leveringshastigheten av disse fartøyene var en nøkkelfaktor i vår beslutning om å velge Vard som vår videre byggepartner, noe som understreker forpliktelsen vi har inngått om å bygge en allsidig og ledende servicekapasitet for å møte behovene til havvindkundene våre.– Vi har fortsatt støtte av vår majoritetsaksjonær, Partners Group, og våre skalerbare gjeldsfasiliteter når vi ser på å økehavvindflåten vår. Å ha robust finansiell støtte på plass er avgjørende for å gi oss muligheten til å møte kundenes prosjektbehov på kort varsel. Med et voksende havvindmarked i hele Storbritannia og Europa, gir disse nye fartøyene oss mulighet til å tilby fleksibilitet og pålitelighet til kunder på fremtidige anbud der verftskapasiteten plassene kan bli knapp.CSOV-er er svært allsidige plattformer for alle støtteoperasjoner for havvindparker, med fokus på logistikk om bord, komfort, stor lagringskapasitet og overlegen funksjonalitet. North Stars design er klartgjort for fremtidig drift på metanol, og gir et bærekraftig alternativ. Videre er de også utstyrt med et arbeidsbåter med høy yteevne og med plass til nok et arbeidsbåter for å kunne tilpasses de operasjonelle behovene til kunden.De nye CSOV-ene vil bli utstyrt med teknologi fra Vard Electros fleksible SeaQ-portefølje, som dekker løsninger for kraft, kontroll, bro og navigasjon, og kommunikasjon. SeaQ-pakken utgjør en stor fordel. Ved å benytte batteriteknologi for hybride operasjoner, legger SeaQ-leveransen til rette for enda smartere og mer energieffektive drift som gir reduserte utslipp og drivstofforbruk.CEO i Vard, Alberto Maestrini, sier kontrakten med North Star viser Vards ledende posisjon i markedet:– De nye kontraktene til North Star Shipping bidrar til å styrke Vards ledende posisjon i markedet for servicefartøy til havvindparker. Vi er veldig stolte over at North Star valgte oss og vi vil gi dem fartøy med innovative løsninger som er spesielt utviklet av Vard for denne type fartøy. Disse kontraktene er i tråd med vårt ønske om å muliggjøre bærekraftig virksomhet til sjøs – som skipsbyggere er det en stor motivasjon for oss å konkret kunne bidra til det grønne skiftet.SVP hos Salg i Vard, Runar Vågnes, setter pris på at North Star velger Vard på ny:– Vi er glade og stolte over å ønske North Star velkommen tilbake som kunde. At de kommer tilbake til oss, viser at vi forstår markedet og de stadig økende kravene til bærekraft. Vard leder an og tilpasser seg de nye markedene i tett dialog med våre partnere og kunder. Vi ser frem til videre samarbeid med North Star Shipping og datterselskap.Skrogene til de to CSOV-ene skal bygges ved ett av Vards verft i Romania og utrustes utstyres, ferdigstilles og leveres fra ett av verftene i Norge. Levering av fartøyene er planlagt til første halvår av 2025.