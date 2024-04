Norwegian Cruise Line Holdings planlegger flåteutvidelse

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. er et ledende globalt cruiseselskap som operer Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises og Regent Seven Seas Cruises.

Med en samlet flåte på 32 skip, og ca. 66.500 sengeplasser, tilbyr selskapets tre varemerker reiser til ca. 700 destinasjoner i hele verden.

Rederiet har ytterligere 13 skip planlagt levert frem mot 2036, hvilket tilfører flåten ca. 41.000 nye soveplasser.

Strategien strekker seg 10 år fram i tid og vil forbedre produkttilbudet, opplevelsesmuligheten og den operasjonelle infrastrukturen. Dermed understøtter strategien selskapets ledende posisjon blant innovative cruiseferier.De nye skipsorderene til selskapets tre merkevarer er planlagt levert over en tiårs periode fra 2026 til 2036.Etter leveranse av fire skip i Prima-Plus-klassen fra 2025 til 2028, forventes Norwegian Cruise Line å få levert fire skip på 200.000 bruttotonn, hver med en kapasitet på opp til 5.000 gjester. Dette er forventet i 2030, 2032, 2034 og 2036, beroende på finansiering[1].Oceania Cruises bygger videre på suksessen med skipene i Allure-klassen, hvor det nyeste leveres i 2025. Her er det planlagt levering av to skip på 86.000 bruttotonn, hver med kapasitet på 1.400 gjester – forventet i 2027 og 2029.Til slutt planlegges det at Regent Seven Seas Cruises, med sin Explorer-skipsklasse, får levert to skip på 77.000 bruttotonn, hver med en kapasitet på 850 gjester. Dette planlegges i 2026 og 2029. Detaljer rundt skipenes fasiliteter, kabiner, spisesteder, rekreasjonsområder, effektivitet, bærekrafstiltak m. m. vil annonseres de kommende månedene.– Vår strategiske ordre av nye skip på tvers av våre tre prisvinnende varemerker, sikrer en kontinuerlig introduksjon av banebrytende skip i vår flåte, og styrker vår langsiktige vekst. Dette gir oss også mulighet til ytterligere å skalere vår drift, styrke vårt engasjement i innovasjon og konstant forbedre vår evne til å tilby våre gjester nye produkter og opplevelser, samtidig som vi får mulighet til å forbedre effektiviteten i vår flåte, sier Harry Sommer, President og Chief Executive Officer i Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "I samarbeid med den italienske skipsbyggeren, Fincantieri, designer hvert av selskapets tre merkevarer deres nye skipsklasse med fokus på å skape de mest effektive og innovative skip i deres respektive flåte. De nye skipene designes i tråd med selskapets samlede bærekraftsinnsats, og forventes å bidra i reisen frem mot dekarbonisering.– Gjennom årenes løp har vårt samarbeid med Norwegian Cruise Line Holdings vært forankret i en felles visjon for fremtidens maritime reiser. En visjon som konsekvent setter nye standarder for innovasjon, luksus, omtanke for bærekraftsutvikling og gjestenes tilfredshet i cruiseindustrien, sier Pierroberto Folgiero, CEO og Managing Director hos Fincantieri.– Vi er meget glade for å igjen arbeide med selskapets nybyggordre og å levere ikoniske cruiseskip som kan representere vår ekspertise og felles ånd til kommende generasjoner, sier han.Bedriften har sikret eksportkredittfinansiering med gunstige vilkår til finansiering av 80 prosent av kontraktsprisen for hvert av de to skipene fra Oceania Cruises og Regent Seven Seas Cruises, under visse betingelser. Skipsordrene til Norwegian Cruise Line er avhengig av finansiering, som er underveis.