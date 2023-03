Norwegian Electric Systems bidrar til oppgradering av superyacht

Norwegian Electric Systems er en totalleverandør av lav- og nullutslipps fremdrifts- og kontrollsystemer for en rekke fartøystyper i det globale maritime markedet. Bilde: NES

Group ASAs datterselskap Norwegian Electric Systems AS (NES) er blitt tildelt en kontrakt for utstyrsleveranser og systemintegrasjonstjenester i forbindelse med en oppgradering av en ikke-navngitt superyacht.



Den 59 meter lange superyachten, som blir brukt som ekspedisjonsfartøy, skal gjennomgå en omfattende oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til komfort, miljøstandard, sikkerhet og drift. Som ledd i oppussingen vil fartøyets motor og fremdriftssystem oppgraderes med den nyeste teknologien.



NES, som er en totalleverandør og systemintegrator av hybride og elektriske fremdriftssystemer samt navigasjons- og automasjonssystemer, vil som del av kontrakten levere permanente magnetmotorer, to for fartøyets fremdriftssystem og en for baugpropellen. NES skal også levere vekselstrømtavler, frekvensomformere, kontrollsystemer for manøvreringspropeller, og ADF-filtre. NES skal også klargjøre fartøyet for fremtidig installasjon av energilagringssystem. NES har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



NES skal levere utstyret til den ikke-navngitte kundens valgte skipsverft i løpet av 2023 og bistå med igangsettelse mot slutten av 2023 eller tidlig 2024.



FORVENTER Å SPILLE EN VIKTIGERE ROLLE

– Verdens yachtflåte består av nærmere 1.000 fartøy. Mange av disse er utstyrt med eldre motorer og fremdriftssystemer. Moderne teknologi er svært fleksibel og gjør redere i stand til å kostnadseffektivt oppgradere fartøy til dagens miljøstandarder og krav til drivstofforbruk, med tilhørende økonomiske gevinster. NES forventer å spille en viktigere rolle i markedet for yachtoppgraderinger i de kommende årene, sier Oddvar Sandtorv, salgssjef hos NES.



NES skal lede prosjektet fra selskapets hovedkontor i Bergen.



– Vi navigerer fortsatt i kjølvannet av pandemien. Derfor er tidspunktet for denne kontrakten ideell, fordi den gir oss verdifull aktivitet i inneværende år og fremover. Kontrakten er en utmerket mulighet til å ta i bruk vår omfattende erfaring og markedsledende teknologi for å betjene nye kunder, sier administrerende direktør i NES, Siv Remøy-Vangen.



NES er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo. NES har kontorer i Bergen (hovedkontor), Egersund og Ålesund i Norge, samt i Istanbul i Tyrkia.



HAV Group er en internasjonal leverandør av teknologi og tjenester for maritim og marin industri, notert på Euronext Growth Oslo under ticker-koden HAV. Konsernet består av fire datterselskaper med flere tiår med samlet erfaring fra bransjen, i tillegg til spesialkompetanse på å lede marin og maritim næring gjennom det grønne skiftet og mot målet om nullutslipp.