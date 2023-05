Norwegian Electric Systems kjøper Undheim Systems

Norwegian Electric Systems

Norwegian Electric Systems er en totalleverandør av lav- og nullutslipps fremdrifts- og kontrollsystemer for en rekke fartøystyper i det globale maritime markedet.

Energidesign – kunnskap om fartøysdrift og kompetanse om integrasjon av de nyeste energikildene gjør selskapet i stand til å designe optimale fremdriftssystemer.

Norwegian Electric Systems designer effektive og miljøvennlige løsninger som skaper merverdi for kundene.

Smartkontroll – nye krav og forventninger om mer effektiv og sikker drift krever smartere fartøy. Fleksible programvareplattformer og nye løsninger for navigasjon, automatisering og kontroll sørger for bedre sikkerhet gjennom smarte og enkle betjeningsløsninger.

NES er en engasjert samarbeidspartner som er opptatt av trygg skipsfart, lavere utslipp og merverdi for kundene våre.

Fokuset er å være en samarbeidspartner og systemleverandør som designer optimale fremdriftssystemer og kontrollsystemer som sørger for sikker drift og enkel styring.

NES har hovedkontor i Bergen og ytterligere avdelinger med kjernekompetanse i Ålesund og Egersund, samt et kontor i Istanbul i Tyrkia.



– NES tilbyr allerede digital beslutningsstøtte til fartøy for å redusere driftskostnader og utslipp til luft. Ved å legge til DP-kapasitet i produktporteføljen vår, vil vi kunne tilby et enda mer komplett datadrevet og digitalt tjenestetilbud for kostnadseffektiv drift av fartøy. Videre får vi en viktig byggestein som kan bidra til å realisere ambisjonen om autonome skip, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i NES.Undheim Systems er en leverandør av programvare og systemdesign for DP-operasjoner. Undheim Systems AS har utviklet et svært fleksibelt og konkurransedyktig DP-system for fartøy av alle størrelser, inkludert små arbeidsbåter.Hittil har Undheim Systems levert DP-systemer til omtrent 60 fartøy, inkludert fiskefartøy, arbeidsbåter og servicefartøy i oppdrettsindustrien og andre segmenter. Selskapet har en solid ordrebok for sitt DP-produkt, JPOS.Undheim Systems er grunnlagt og eid av Stein Magnus Undheim, som er en velrennomert DP-ekspert i den maritime bransjen. Selskapet har hovedkontor i Egersund, Norge.NES planlegger å integrere Undheim Systems sin spesialkompetanse og DP-teknologi i selskapets tilbud innen energidesign og smarte kontrollsystemer. NES har allerede et bredt produktutvalg av intelligente systemer for fartøynavigasjon, automasjon og kontroll, samt et kontor i Egersund som Undheim Systems-teamet vil flytte inn i.Ved å kombinere NES sitt intelligente navigasjonssystem, Raven INS, med Undheim Systems sin DP-teknologi, kan NES levere løsninger som kontrollerer fartøy i alle hastigheter og muliggjør semi-autonom funksjonalitet.– Det er en svært spennende mulighet å kombinere NES sin fartøysnavigasjon med vår DP-teknologi. Kombinasjonen er en opplagt plug-and-play-løsning som vi kan tilby dagens fartøy, både for ombygginger og nybygg. I tillegg kan kombinasjonen være en viktig brikke på veien mot autonome fartøy. Levering av automatiske systemer for å legge til kai med ferger er et opplagt første skritt. Vi ser frem til å utforske disse og mange andre vekstmuligheter som en del av HAV Group, sier Stein Martin Undheim, administrerende direktør i Undheim Systems.– Mange kunder ber oss om å kombinere DP-systemer med vårt eget navigasjonssystem når vi leverer smarte kontrollsystemer til fartøy. Hittil har vi måttet gå til innkjøp av DP-systemer fra tredjepartsleverandører. Fremover kan vi tilby en helintegrert løsning. Det vil komme både HAV Group og kundene våre til gode, legger Remøy-Vangen til.