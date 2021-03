Norwegian Electric Systems leverer til havvind-skip

NES skal levere en omfattende pakke til Rem Offshores nye skip for havvind-markedet. Illustrasjon: Havyard Design & Solutions AS

Norwegian Electric Systems har inngått kontrakt med Green Yard Kleven om levering av energidesign og smart kontroll løsninger for Rem Offshores nye skip for havvind-markedet, som blant annet blir først ut i segmentet med NES’ totalintegrerte broløsning.



Geir Larsen, administrerende direktør i Norwegian Electric Systems (NES) sier havvind er et viktig segment for NES som med denne kontrakten nå får sin ellevte leveranse til havvind-skip.



FREMTIDSRETTET

– Vi gir rederne fremtidsrettede løsninger som gir økt sikkerhet og energieffektivitet i tillegg til lavere miljøavtrykk. Det passer ekstra godt inn i havvind-markedet som produserer fornybar energi.



Rem Offshore-skipet blir et hybrid-skip der NES har stått for energidesign og systemløsning med batteripakke. I leveransen inngår også muligheter for å utvide til en enda større batteripakke i fremtiden.



– Batteripakken gjør at skipet vil redusere diesel-forbruket og dermed også CO 2 utslippene betydelig. Erfaringer NES har med tildeligere, sammenlignbare løsninger, viser at fartøyet oppnår rundt 20 prosent besparelse når det ligger i DP2 operasjon og enda mere besparelser når fartøyet ligger ved kai. I tillegg til dette, vil rederiet også oppnå besparelser på vedlikeholdet av dieselmotorene, da antall gangtimer på disse blir redusert.



Skipet og NES sin løsning er forberedt for installasjon av en 10MW batteripakke som operasjon med nullutslipp ved operasjons i vindmølleparker. Ladding av den fremtidige batteripakken skjer fra ladde bøyer når slik infrastruktur er på plass. I tillegg er det satt av plass for fremtidig brenselceller.



TOTALINTEGRERT BROLØSNING

Rem-skipet som nå blir utrustet hos Green Yard Kleven blir også det første støttefartøyet for havvind som tar i bruk den totalintegrerte broløsningen RAVEN INS Integrated Navigation System fra NES.



RAVEN INS er den første typegodkjente broløsningen i verden der man har utviklet et felles datasystem for broen i stedet for å sy sammen ulike programvarer. Broen blir skreddersydd til REM-skipet og operasjonene som skal utføres, den gir økt sikkerhet og er tilpasset nye krav og behov i fremtiden – som samhandling med land når det gjelder datafangst og fjernovervåking for blant annet utvidet bruker- og operasjonsstøtte.



– Dette vil på sikt kunne gi bedre innblikk i energiforbruk og gi grunnlag for mer –energieffektiv drift som igjen gir lavere miljøavtrykk og lavere driftskostnader.



På denne type fartøy kommer ett integrert navigasjon system virkelig til sin nytte, med ett bromiljø med mange ulike operatørstasjoner som krever optimal samhandling mellom systemer og operatør. Vi gleder oss til å jobbe med ett lokalt verft og levere det viste av vår teknologi til en fremoverlent reder, og ser frem til at fartøyet kommer i operasjon sier salgsansvarlig for Smart Control, Svein Ove Farstad i NES.



TOTALLØSNING

– Vi er stolt av å få det første Offshore Wind Service fartøyet med NES sin RAVEN INS. RAVEN INS gir oss mulighet å legge til ny funksjonalitet etter hvert som teknologien utvikles videre, sier Ronny Pål Kvalsvik, Technical and Purchasing Manager for REM Offshore

Administrerende direktør i NES, Geir Larsen, sier totalløsningen er et resultat av samspillet i den maritime klyngen mellom behov og utfordringer som blir gitt fra rederi og verft og NES sin evne til å omforme dette til gode løsninger i samarbeid med Designer.



– I dette samspillet leverer vi system som gir rederiet et godt verktøy i mange år fremover.

Geir Larsen, administrerende direktør i Norwegian Electric Systems AS. Foto: Siv-Elin Nærø