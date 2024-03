Norwegian Electric Systems skal utstyre Lavik-Oppedal ferjene

Norwegian Electric Systems (NES) har blitt tildelt en kontrakt av Tersan Shipyard for å være systemintegrator og levere flere teknologier til de fire autonome nullutslippsferjene som skal operere Lavik-Oppedal sambandet i Sognefjorden.



I henhold til avtalen skal NES fungere som systemintegrator samt sørge for komplette systemleveranser av kraftsystem, automasjonssystem, og brodesign inkludert navigasjons- og kommunikasjonssystem for de fire ferjene.



Som del av systemintegratorrollen og denne spesifikke kontrakten, vil NES klargjøre ferjene for leveranse av autonome teknologier. Selskapet er også ansvarlig for en utvidet automasjonsleveranse for å kunne gjøre skipene klare for fremtidig autonom seiling og autodokking.



ET STOLT ØYEBLIKK

– Å bli tildelt den viktige systemintegratorrollen for det som vil bli verdens mest avanserte passasjerferjer er et stolt øyeblikk for oss. Utstyrsleveransene som er del av avtalen er vi godt kjent med, ettersom vi tidligere har levert flere liknende nullutslippsteknologier og -løsninger. Vi ser frem til å samarbeide med Tersan Shipyard og Fjord1 også på dette prosjektet, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i NES.



NES sin fremdriftspakke, inkludert tavler, batterier, generatorer og ladeløsning om bord, er nøye utformet for å sikre pålitelig og effektiv drift av ferjene. Alle komponenter fungerer i harmoni for å optimalisere skipenes ytelse og redusere miljøfotavtrykket.



NES, som spesialiserer seg på energidesign og smarte kontrollsystemer, skal anvende sine tre norske anlegg i henholdsvis Bergen, Egersund, og Ålesund for å designe, sammenstille og teste utstyret. Selskapets kontor i Istanbul, Tyrkia, skal også levere deler av det tekniske arbeidsomfanget samt bidra med igangsettelse av utstyret om bord fartøyene.



SVÆRT VIKTIG KONTRAKT

– Dette er en svært viktig kontrakt for HAV Group. Vi er svært takknemlige for muligheten til å støtte Fjord1 med å realisere dette banebrytende prosjektet og bidra til å forme fremtidens passasjertransport til sjøs, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group.



Tidlig i mars ble NES’ søsterselskap, HAV Design, tildelt kontrakten for å levere skipsdesign og ingeniørløsninger for alle de fire autonome ferjene. Både Norwegian Electric Systems og HAV Design er datterselskaper av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth Oslo.



Skipsdesignet er basert på et fremtidsrettet driftskonsept som ferjeoperatøren Fjord1 har utviklet sammen med HAV Design. Ferjene vil være i stand til å operere med autonom navigasjon og høy grad av automatiserte fartøysfunksjoner som erstatter manuelle operasjoner om bord.



Lavik-Oppedal er et ferjesamband i Sognefjorden som går fra Lavik i Høyanger kommune til Ytre Oppedal i Gulen ommune. Overfarten tar 20 minutter og er 5,6 kilometer lang. De fire nybygde ferjene vil operere sambandet fra og med 1. september 2026.



