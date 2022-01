Norwegian Electric Systems til Tyrkia

Norwegian Electric Systems AS

NES er en leverandør av bærekraftig energidesign og smarte kontrollsystemer for et bredt spekter av fartøyer for det globale maritime markedet. Selskapet designer og leverer fremdriftssystemer og smarte kontrollsystemer for fartøy, enten som frittstående produkter eller som en integrert løsning fra bro til propell.– Vi leverer allerede mye utstyr til tyrkiske verft. Å etablere et lokalt selskap og drift her handler om å være til stede for å muliggjøre enda smidigere kundedialog og driftsstøtte, sier Geir Larsen, administrerende direktør i NES.Det nye selskapets kontor vil være basert i Istanbul, i umiddelbar nærhet til de anerkjente verftene i Istanbul og Yalova, og vil gi lokal salgs-, service- og igangkjøringsstøtte.Mert Ünlüsan er utnevnt til administrerende direktør for NES Tyrkia og skal lede den tyrkiske virksomheten. Ünlüsan har mer enn 15 års erfaring fra det tyrkiske skipsbyggingsmarkedet. Han var tidligere administrerende direktør for BMA Technology i Tyrkia.I tillegg er Mustafa Utlu utnevnt til teknisk sjef for NES Tyrkia-teamet. Utlu har mer enn 20 års erfaring fra design, salg og engineering hos ulike elektriske systemintegratorer. Før han begynte i NES Tyrkia, var han driftsdirektør i BMA Technology.– Ved å være plassert like rundt hjørnet fra de store tyrkiske verftene vil vi kunne tilby et enda mer kostnadseffektivt tjenestetilbud, som forhåpentligvis vil gjøre oss til en enda mer attraktiv leverandør til de lokale verftene, legger Geir Larsen til.NES, som er et datterselskap av HAV Group ASA notert på Euronext Growth Oslo, har hovedkontor i Bergen, Norge, med ytterligere norske kontorer i Ålesund og Egersund.