Norwegian Electric Systems valgt til å utstyre 8 x Wilson bulkskip

Norwegian Electric Systems er en totalleverandør av lav- og nullutslipps fremdrifts- og kontrollsystemer for en rekke fartøystyper i det globale maritime markedet.

Energidesign – kunnskap om fartøysdrift og kompetanse om integrasjon av de nyeste energikildene gjør det mulig å designe optimale fremdriftssystemer.

Norwegian Electric Systems designer effektive og miljøvennlige løsninger som skaper merverdi for kundene.

Smartkontroll – nye krav og forventninger om mer effektiv og sikker drift krever smartere fartøy.

Fleksible programvareplattformer og nye løsninger for navigasjon, automatisering og kontroll sørger for bedre sikkerhet gjennom smarte og enkle betjeningsløsninger.

NES er en engasjert samarbeidspartner som er opptatt av trygg skipsfart, lavere utslipp og merverdi for kundene.

Fokuset er å være en samarbeidspartner og systemleverandør som designer optimale fremdriftssystemer og kontrollsystemer som sørger for sikker drift og enkel styring.

NES har hovedkontor i Bergen og ytterligere avdelinger med kjernekompetanse i Ålesund og Egersund, samt et kontor i Istanbul i Tyrkia.

NES’ leveranse består av energidesign og komplett kraftsystem. Leveransene inkluderer av hovedgeneratorer, motorer til skipets fremdriftssystem, baugpropellmotor, tavler, kontrollsystem til fremdriftssystem og thrustere, og transformatorer.Utstyrsleveransene fra NES vil skje mellom andre kvartal 2026 og andre kvartal 2028.På Nor-Shipping i 2023, offentliggjorde NES og selskapets søsterselskaper i HAV Group et kommersielt initiativ for å levere løsninger for å redusere utslipp i nærskipsfart. For dette prosjektet skal NES anvende sin kompetanse innen energioptimalisering av ferger og offshorefartøy og ta den i bruk på Wilsons tørrlastskip.– Dette er første gang vi samarbeider med Udupi Cochin Shipyard og Wilson. Denne kontrakten representerer noe av ekspansjonen og veksten vi har jobbet mot de seneste to årene som del av ambisjonene våre innen nærskipsfart, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør av NES.Udupi Cochin Shipyard skal bygge de åtte tørrlastskipene på 6300 dødvekttonn. Skipene er designet av nederlandske Conoship International. Designet fokuserer på fleksibilitet og energieffektivitet hvor optimaliserte skroglinjer fører til lavest mulig drivstofforbruk sammen med energisystemet fra NES. Videre har fartøyene muligheten til å installere tre VentoFoil-enheter for ytterligere reduksjon av drivstofforbruk. Fartøyene vil gå inn i Wilson-flåten som opererer i Europeiske farvann.– Jeg må uttrykke min takknemlighet for tilliten og samarbeidet vi så langt har hatt med Wilson. Det er prisverdig når redere velger å ta med seg lokale leverandører på internasjonale skipsbyggingsprosjekter. Denne tilnærmingen er viktig, ikke bare for NES men for å opprettholde og styrke den maritime klyngen langs vestkysten av Norge. Ved å gjøre dette blir rederier som Wilson drivkraften i dette økosystemet og bidrar til økt lokal aktivitet og opprettholder klyngens langsiktige konkurranseevne, legger Siv Remøy-Vangen til.Wilson, som har hovedkontor i Bergen, er Europas ledende nærskipsfartsrederi. Selskapet transporterer årlig rundt 15 millioner tonn med tørrlast og har en flåte på mer enn 130 skip i ulike størrelser fra 1 500 til 8 500 dødvekttonn.– I et så nybyggprosjekt som er såpass viktig og virkningsfullt for Wilson, er det flott å kunne benytte seg av norsk ekspertise og teknisk kunnskap gjennom NES. Det er også en glede å benytte en lokal og konkurransedyktig leverandør, sier Henrik Orth, direktør i Wilson Ship Management.NES er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth Oslo.