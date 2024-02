Norwegian Greentech med leveransekontrakt til seks bulkskip

Norwegian Greentech

Norwegian Greentech skal produsere ballastvannrensesystemene ved selskapets hovedkontor i Fosnavåg og levere dem til Udupi Cochin Shipyard.

Selskapet har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

Norwegian Greentech er leverandør av ballastvannrensesystemer og andre systemer for rensing av vann for bruk i havbruksnæringen og i maritim industri.

Selskapet er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo.

Det Bergen-baserte rederiet Wilson har en flåte med mer enn 130 skip i ulike størrelser fra 1500 til 8500 dødvekttonn.

Norwegian Greentech skal levere selskapets energieffektive ballastvannrensesystemer til de seks nybyggene. Selskapet har utviklet en effektiv rensemetode som anvender en kombinasjon av UV-lys og filtre.Avtalen inkluderer opsjoner for å levere tilsvarende rensesystem til ytterligere åtte bulkskip som Wilson bygger ved Udupi Cochin Shipyard.– Vi har tidligere lever BWTS-systemet vårt til mer enn 100 Wilson-fartøy,men vi må jobbe hardt hver gang for å gjøre oss fortjent til en ny kontrakt, sier Børge Gjelseth, kommersiell direktør i Norwegian Greentech.Wilson har tidligere offentligjort at nybyggene vil bli designet for å tilpasse seg et bredt spekter av drivstoff- og energityper samt for å imøtekomme og overgå miljøstandarder som kreves i dagens shippingbransje. Fartøyene vil være utstyrt med energieffektive motorer, optimalisert skrogdesign, og systemer for maksimal ressursutnyttelse og drivstoffbesparelser.– Lavt kraftforbruk og effektiv plassutnyttelse er spesielt viktig for små lasteskip, hvor tilgjengelig plass er synonymt med mulige inntekter. Vårt kjemikaliefrie BWTS-system har et svært kompakt design som er ideelt for trange motor- eller pumperom. Det er også svært energieffektivt og passer dermed godt på mindre lasteskip som typisk har mindre kraft tilgjengelig om bord, legger Børge Gjelseth til.Gjelseth påpeker videre at alle BWTS-systemene skal utstyres med funksjonalitet for fjerntilgang og -assistanse, som er verdifullt for lasteskip som har som mål å tilbringe minst mulig tid i havn.