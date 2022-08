Norwegian Viva har forlatt tørrdokken

Skip nummer to i den nye skipskategorien Prima Class har forlatt tørrdokkene Venezia. Foto: NCL

Cruiserederiet Norwegian Cruise Line (NCL) har annonsert at skipet Norwegian Viva – det andre av totalt seks skip i den nye skips klassen Prima Class - er lansert ved det anerkjente verftet Fincantieri i Venezia. Det er første gang det nye skipet berører vann - en viktig milepæl under byggingen.



Tradisjonen tro ble begivenheten feiret med en maritim seremoni, og en minnemynt ble sveiset inn i skipet av Harry Sommer, President og CEO i NCL og Antonio Quintano, direktør i Fincantieri. – Det er en stolt og etterlengtet dag for oss alle å se Norwegian Viva forlate tørrdokken. Hun er vårt 19. skip, og det andre skipet i vår nye, innovative skipsklassen; Prima Class. Viva og den nye skipsklassen representerer vår kontinuerlige forpliktelse og fokus på å gi våre gjester de beste ferieopplevelsene. Navnet Viva betyr ´levende´ og mottoet hennes er ´live it up´. Vi gleder oss til å sette mottoet ut i praksis, og ønske våre gjester velkommen om bord til en uforglemmelig ferie, sier Harry Sommer.

Lanseringen betyr også at de utvendige dekorasjonene og maleriene på Norwegian Viva er på plass.



Den dekorative utsmykningen på skroget er designet av den italienske graffiti- og skulpturkunstneren Manuel Di Rita, bedre kjent som «Peeta».



Nå fortsetter byggingen av Norwegian Vivas interiør før hun offisielt overleveres rederiet i 2023.



NORWEGIAN RUISE LINE

Norwegian Cruise Line (NCL) har vært trendsettende i cruiseverdenen i mer enn 50 år. Rederiet var blant annet banebrytende i bransjen med sitt konsept «Freestyle cruising» - som betyr at gjestene om bord spiser, ser show og kler seg man ønsker. Det er med andre ord ingen faste (eller tildelte) spisetider og ingen "formal dresscode.



I dag består Norwegian Cruise Line av 18 toppmoderne skip som anløper mer enn 300 av verdens mest attraktive destinasjoner. Inkludert Great Stirrup Cay, selskapets egen øy i Bahamas og selskapets eget reisemål, Harvest Caye i Belize.



I 2022 lanserte NCL sitt første skip - Norwegina Prima - i den helt nye skipskategorien Prima Class. Med lanseringen av Prima hever NCL nok en gang standarden for opplevelser til havs med italienske design, evighetsbasseng, store uteområder og aktiviteter.



Norwegian Cruise Line holder et konstant høyt nivå med sitt brede tilbud av prisvinnende underholdning- og spisemuligheter om bord. I tillegg kommer et stort utvalg av lugarer og suiter - som for eksempel solo-lugarer, club balcony suiter, spa-suiter og de unike bomulighetene på skipet The Havens by Norwegian® - et skip-i-et-skip-konsept.

