Norwind Gale – ikke et ordinært skip fra Vard

Vard Brattvaag har overlevert sitt nybygg nr. 949, Norwind Gale, til Norwind Offshore, Ålesund. Dette er det første av i alt fire CSOV som Vard byger for Norwind Offshore. CSOV-ene har VARD 4 19 design utvikklet av Vard Design.

Det er Vard Brattvaag som har utrustet Norwind Gale. Skroget er bygget ved Vard Braila i Romania. Norwind Gale er 85,5 meter langt og 19,5 meter bredt, har norsk flagg og registrert i NIS.

KLASSE

Fartøyet er klasset av DNV med klassenotasjonene +1A SPS, Walk2-work, DYNPOS(AUTR), Naut (AW), Clean (Design), Strengthened (DK), COMF(V2, C2), E0, BIS, Battery(Power), Shore power, COAT-(PSPC).

FOR HAVVINDSEKTOREN

Dette er det første av fire CSOVs Vard skal levere til Norwind Offshore, som er et relativt nyetablert rederi som har som mål å tilby spesialiserte fartøy designet for avanserte maritime operasjoner innen utvikling og service av havvindsektoren.

CSOV-ene er skreddersydde for verdensomspennende tjenester, støtte- og vedlikeholdsoperasjoner i havvindparker. VARD 4 19-designet, utviklet av Vard Design i Ålesund, er en svært allsidig plattform med fokus på logistikk om bord, sikkerhet, komfort og driftsikkerhet. Fartøyet er utstyrt for å yte tjenester under både bygging, drift og vedlikehold av offshore vindparker.

– Vi er glade for å endelig igjen ta imot et nybygg fra Vard. Det første i Norwind Offshores historie, men i godt selskap med 70 andre offshorefartøy som vi tidligere har fått levert fra Vard. Dette markerer en viktig milepæl for oss, og vi ser virkelig frem til å sette denne høyteknologiske spesialbygde CSOV-en i drift. Igjen har Vard levert effektivt og etter vår forventning, og vi setter pris på det gode samarbeidet selskapene imellom, sier Svein Leon Aure, konsernsjef i Norwind Offshore.

DÅP

Dåp av Norwind Gale ble holdt utenfor Vards hovedkontor i Ålesund 12. juni, med Gitte Bengtsson som gudmor. Etter overlevering satte kaptein Tommy Øvstegård med besetning kursen for Esbjerg hvor Norwind Gale skal ha base det første året. Les hele omtalen her.

