NSK Ship Design med nytt grønt design

Om fartøyet:

Lengde: 99,9m

Bredde: 21m

Kapasitet: 100 personer med gode fasiliteter for bespisning, kontorarbeid og sosiale soner

Drivstoff: Hybrid fremdriftsløsning med metanol / diesel kombinert med en kraftig batteripakke.

Reduserer CO 2 -utslippene med opp til 76 prosent

– Dette er en stor dag for NSK Ship Design, idet vi nå skal designe et fartøy for et nytt segment – operasjoner i eksponerte farvann og tilknyttet de nye grønne havvindparkene – som er ventet å ha stor vekst fremover, sier daglig leder Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design.Fartøyet på om lag 100 m vil ha et hybrid fremdriftssystem som gjør at det kan operere på en kombinasjon av metanol og diesel, med tillegg av en kraftig batteripakke. Dette vil gi utslippsreduksjoner på opptil 75 prosent sammenlignet med eksisterende flåte.Fartøyet er videre spesialtilpasset for å legge kommunikasjonskabler over store distanser i tøffe farvann. I tillegg til å kunne brukes som såkalt «hotellskip» under bygging av nye grønne havparker til havs, med kapasitet på inntil 100 personer ombord. Dette, samt en rekke andre tilstøtende operasjoner til havs (ROV, tungløft, kabelinspeksjon).– Dette har vært et krevede prosjekt vi nå har jobbet iherdig med siden i starten av 2022 og vi er utrolig stolte av å kunne presentere. Havvind og subseaoperasjoner til havs spås en stor vekst i årene som kommer. Dette særlig i forbindelse med de ventede havparkene som skal etableres over hele verden for å kunne produsere mer og grønnere energi, sier Nygaard Johnsen.Det som gjør prosjektet ekstra spennende, er at det er realisert med nordnorsk kapital. Jeg kan ikke si noe mer for øyeblikket, utover at rederiet som står bak er et nyoppstartet nordnorsk rederi, med lang og sterk kompetanse innenfor drift av fartøyer, og har en klar vekststrategi. Rederiet har derfor sikret seg opsjoner på flere fartøy fra verftet, sier Nygaard Johnsen. Han trekker også frem samarbeidet med Sparebank1 Nord Norge, som har finansiert prosjektet, som en viktig bidragsyter til realiseringen.Fartøyet skal bygges på Sefine Shipyard i Tyrkia, med levering i første kvartal 2025. Verftet har allerede to skip med NSK– design under bygging for Ervik Havfiske og Astafjordrederiet Brønnbåt Nord.Fartøyet er utviklet i samarbeid med entreprenøren Cecon Contracting AS, som har sikret seg rett til å leie fartøyet ved levering. Dette er et selskap som opererer i energi- og telekommunikasjonsmarkedet, og har spesialisert seg på effektiv installasjon av kommunikasjonskabel.