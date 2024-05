NTNU og Vard med samarbeidsavtale

På bildet fra venstre Anne Seth innovasjonsleder på institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, Hans Petter Hildre, instituttleder havromsoperasjoner og byggteknikk, Inger Johanne Krohn innovasjonsleder på institutt for IKT og realfag, Håvard Vollset Lien Vice President R esearch and Innovation i Vard og Kjetil Clementsen Vice President HR and Organization i Vard.

NTNU og Vard formaliserer samarbeid et gjennom en avtale som skal bidra til å styrke samarbeidet innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Samarbeidet bunner i NTNUs ønske om å sikre næringsnær og relevant forskning og utdanning og Vards ønske om rekruttering og relevante utdannings og forskningssamarbeid.



Avtalen er inngått mellom Vard og NTNU ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk og Institutt for IKT og realfag med bakgrunn i at partene ønsker et langsiktig samarbeid som er definert gjennom konkrete prosjekt og aktiviteter.



– Vi skal samarbeide på områder som er relevant e for begge parter. F or Vard sin del er for eksempel teknologiutvikling, digitalisering og grønn omstilling av havromsoperasjoner av særlig interesse sier Håvard Vollset Lien Vice President Research & Innovation i Vard.



– Vi kan blant annet bidra med praktisk kompetanse inn i utdanningen e på flere nivå, vi kan bidra med relevante problemstillinger for bachelor og masteroppgaver, gjesteforelesninger, ekskursjoner og samarbeid i forsknings og innovasjonsprosjekt for å nevne noe



FELLES INTERESSE

Avtalen vil gjelde samarbeid på områder med felles interesse som teknologiutvikling, digitalisering og grønn omstilling av havromsoperasjoner, og vil omfatte utdanning og kompetanseutvikling, forsknings og innovasjonsprosjekt, tilgang til lokasjoner og samarbeid om seminar og møteplasser.



– Hovedformålet med avtalen er å styrke det faglige samarbeidet inn mot utdanning, forskning, innovasjon og formidling. NTNU i Ålesund er kjent for å være tett på næringslivet og vi tilbyr relevante utdanningsprogram, forskningsprosjekt, innovasjons og formidlingsaktivitet er , sier Hans Petter Hildre instituttledere for institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU.



FRUKTBART SAMARBEID

NTNU og Vard har lang tradisjon for samarbeid på forskjellige nivå . Et nyere eksempel er caseløsningskonkurransen Maritim e Innovation Bootcamp som ble gjennomført for første gang høsten 2023 . Under bootcampen fikk 3 0 studenter fra NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik presentert et case om havvindnæringen laget av Vard hvor de fikk fire dager på å skissere en løsning på utfordringene.



Studentene fikk innspill fra GCE Blue M aritime, Equinor, Vard og Seaonics i prosessen. Bootcampen ga mange gode løsninger og en av studentene er allerede ansatt i Vard.