NTS vil kjøpe alle aksjer i Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon har mål om å slakte totalt 52.000 tonn laks inneværende år, hvorav 40.000 tonn produseres i Norge. Foto: NRS.

NTS ASA tilbyr å kjøpe alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA for 209 kroner per aksje. Tilbudet gjelder fra 19. juli til og med 16. august.

NTS ASA ønsker ikke å selge seg ned i Norway Royal Salmon (NRS) og har besluttet å fremme bud på alle aksjer til 209 kroner per stykk, går det frem av en pressemelding ,



– NTS ASA har et uttalt mål å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge i løpet av en tre- til femårsperiode. Framfor å selge oss ned i NRS søker vi heller å øke vår eksponering mot norsk oppdrett, i et selskap godt posisjonert for videre vekst, sier styreleder Odd R. Øie.



Tilbudsplikten ble utløst da den tidligere inngåtte avtalen mellom NTS ASAs heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) og Måsøval om salg av Ice Fish Farm ble gjennomført i juni.



TILBUDET STÅR TIL 16. AUGUST

Det forventes at Oslo Børs godkjenner NTS sitt pliktige tilbud i dag, fredag 16. juli 2021. Deretter vil alle aksjonærer i NRS motta tilbudet. NTS tilbyr en pris på 209 kroner per aksje. Dette tilsvarer høyeste pris betalt eller avtalt av NTS eller konsoliderte parter iløpet av de siste seks månedene før tilbudsplikten inntrådte.



NRS-aksjonærene må si ja eller nei til tilbudet senest 16. august 2021.



STERK VEKST

NRS har mål om å slakte totalt 52.000 tonn laks inneværende år, hvorav 40.000 tonn produseres i Norge. NRS eier også 50,3 prosent i Arctic Fish som produserer laks på nordvestkysten av Island.



I juni ble det enighet mellom styrene i NTS ASA og Salmonor om å fusjonere de namdalske laksepionerene MNH og Salmonor. Det sammenslåtte selskapet har et samlet slaktevolum i 2021 på om lag 37.000 tonn.



UTLØSTE PLIKTIG TILBUD

Gjennomføringen av Måsøval-avtalen i juni, innebar oppgjør i aksjer i Norway Royal Salmon (NRS) og ga NTS ASA kontroll over 30,84 prosent av aksjene og stemmene i NRS. Samtidig eide styremedlem og største eier i NTS, Helge Gåsø, gjennom Gåsø Næringsutvikling 3,72 prosent av NRS-aksjene. Det samlede eierskapet på 34,57 utløste tilbudsplikt på alle NRS-aksjer som ikke var eid av NTS ASA, MNH eller Gåsø Næringsutvikling.



Grupperingen fikk dermed plikt til enten å framsette tilbud om kjøp av resterende aksjer i NRS, eller selge ned, i løpet av fire uker.

Gåsø Næringsutvikling vil selge sin eierpost til NTS ASA til samme pris som tilbys øvrige NRS-aksjonærer.