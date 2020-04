Nullutslipp på Norges største bilfrie passasjersamband

Nesoddbåtene går nå utslippsfritt på batterier. Foto: ABB

Nesoddbåtene er Norges største bilfrie passasjersamband.



Kongen og Dronningen seiler allerede utslippsfritt. Prinsen følger i deres kjølvann før påske. Ifølge Ruter vil elektrifiseringen av de tre ferjene kutte utslipp av 20 tonn NOx og 6000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer å fjerne rundt 3000 fossildrevne biler fra veiene.



Westcon Power & Automation er systemleverandør og integrator for de batteridrevne ferjene. Selskapet benytter kraftutstyr fra ABB, såkalte skillebrytere og kontaktorer. Batteriene om bord er av type Ocra Energy fra Corvus Energy i Bergen. Selve ombyggingen utføres av Horten Skipsreparasjoner og Bentzen Elektro i Horten.



De nye batteripakkene i ferjene har en kapasitet på drøyt to megawattimer (MWh). Det nye ladeanlegget på åtte MW ved Aker Brygge lader båtene i ca. åtte minutter mellom hver avgang.



– Dette er nok et eksempel på hvordan ABB bidrar til elektrifisering av samfunnet og det grønne skiftet, sier Gøran Salomonsen, leder for ABB Electrification Norway, i en pressemelding.

Utslippsfri ferjedrift i 2024 Nesoddbåtene er Norges største bilfrie båtsamband. Hver ferje har plass til 600 personer. Operatøren Norled frakter årlig over fire millioner mennesker mellom Aker Brygge i Oslo sentrum og Nesodden. Hovedstadens mål om å bli karbonnøytral i 2030 støttes av Ruters ambisjon om utslippsfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus i 2028, med delmål om at ferjene skal ha nullutslipp i 2024.