Ny administrerende direktør i Frøy

Tonje Foss har mer enn 20 års bransjeerfaring fra oljebransjen, IT-bransjen, og som strategisk rådgiver innen grønne bransjeløsninger. Foto: Enova.

Tonje Foss er ansatt som ny administrerende direktør i Frøy ASA. Foss tiltrer i løpet av første kvartal 2022, og etterfølger Helge Gåsø.



Tonje Foss kommer fra stillingen som strategidirektør i Enova. Fra 2017 til 2020 var hun regiondirektør i Atea for region Nord. Hun har 19 år erfaring fra oljebransjen fra ulike stillinger og selskaper, blant annet Kværner, Schlumberger og Aker BP. Foss har erfaring fra styret i styrer i Det Norske Oljeselskap og SalMar, og er i dag styremedlem i Sparebank 1 SMN.



VELDIG SPENT

– Jeg er veldig spent på å bli betrodd muligheten til å lede Frøy inn i neste utviklingstrinn. Selskapet har en sterk konkurranseposisjon og en unik operativ plattform med nesten 700 dedikerte ansatte. Jeg ser frem til å videreutvikle Frøys sterke posisjon, til å skape verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunn langs norskekysten og til fortsette å bygge det verdensledende akvaserviceselskapet, sier Tonje Foss.



Helge Gåsø vil fortsette som aktiv medeier i selskapet, og vil ta en posisjon i styret etterhvert. Han er fornøyd med å funnet sin etterfølger i Foss.



TIDEN ER INNE

– Tonje Foss kommer med mer enn 20 års bransjeerfaring fra oljebransjen, IT-bransjen, og som strategisk rådgiver innen grønne bransjeløsninger. Som langsiktig aksjonær og gründer av Frøy tror jeg det tiden er inne for å overlate roret til en ny kaptein, som kan sørge for at selskapet fortsetter å levere vekst og verdiskaping for sine aksjonærer, sier Gåsø.



– Vår ambisjon er å være den ledende og foretrukne leverandøren av effektive og

bærekraftige vanntjenester. Tonje Foss har beviselig merittliste og verdifull erfaring som trengs for å lede Frøy i årene som kommer, legger han til.



Styreleder i Frøy ASA, Svein Sivertsen, er også godt fornøyd med å ha fått med Foss på laget, og mener selskapet er i trygge hender.



– Tonje Foss har en solid strategisk og operativ merittliste. Hennes bakgrunn styrker ledergruppen i Frøy med kompetanse og erfaring som vil være svært relevant for selskapet de neste årene, sier Svein Sivertsen.