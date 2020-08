Ny arbeidsbåt fra Maritime Partner

Maritime Partner skal levere en slik arbeidsbåt til Bergen Havn. Illustrasjon: Maritime Partner.

Bergen Havn har inngått avtale med Maritime Partner AS i Ålesund om bygging av en ny arbeids, -og oppsynsbåt som skal erstattede de to båtene havnen har i dag. Båten vil være hybrid, med diesel og elektrisk framdrift og er av typen Alusafe 1500 MPV (Multi-Purpose Vessel).



Båten vil ha god miljøprofil, og derfor utstyres den med de mest miljøeffektive dieselmotorene som er på markedet, forteller Maritime Partner i en pressemelding.



– VIKTIG SKRITT

Den nye båten vi nå skaffer oss er et viktig skritt i retning målet om en nullutslippshavn, sier direktør Johnny Breivik i Bergen Havn. Når båten går i de indre havneområdene, vil den alltid benytte batteri. Ved lengre strekninger og større hastighet kobles de miljøvennlige dieselmotorene sømløst inn.



Båten skal være ferdig bygget og tas i bruk i mai neste år.





BYGGES I ALUMINIUM

Hybridfartøyet – en Alusafe 1500 MPV – skal bygges i aluminium som er ett 100% resirkulerbart materiale. Den drives av batteri og/eller energi-effektive dieselmotorer.

Båttypen er en universell arbeidsbåt med mange bruksområder. Alusafe 1500 MPV har et stort fordekk, baugrampe og kran samt en romslig bro. Den er velegnet for de aller fleste arbeidsoppgaver en moderne havn har. Båten skal operere i ett stort område slik at den har fart og kapasitet til å dekke nødvendige distanser. Den er bygget for de fleste typer vedlikehold av havneinstallasjoner, buksering av båter og lignende, personell transport, redningsoppdrag, samt mulighet til å bistå i oljevernberedskap.



Fremdriften skjer ved hjelp av to vannjeter som er koblet sammen med diesel- og elektromotorene. Topphastigheten er på over 27 knop. Batterier kan drifte fartøyet i hastighet på ca 5 knop i 2-3 timer.

Arbeidsbåten bygges i aluminium og får hybrid fremdrift. Illustrasjon: Maritime Partner.