Ny båt til Lovundlaks

Lovundlaks ville ha en båt som tar en raskt rundt kysten året rundt. Illustasjon: Folla Maritime Service.

Lovundlaks AS har signert kontrakt på en FollaSpeed 36 fra Folla Maritime Service AS. Fartøyet får navnet Lovundlaksen og er verftets bygg nummer 83.



– Vi trenger en båt som året rundt tar oss raskt rundt på kysten. I kjøpsprosessen har flere ulike konsepter og mange båttyper blitt vurdert. Til slutt var det FMS sin båt som traff skjæringspunktet mellom sikkerhet, økonomi, fart, komfort og robusthet best. Vi ser fram til å få tatt båten i bruk sier Jacob Palmer Meland, daglig leder i Lovundlaks AS i en pressemelding.



– Vi takker Lovundlaks så mye for tilliten. Lovundlaks er helt tydelig på de detaljer de ønsker, og vi i Folla Maritime Service står som alltid klare til å yte kvalitet fra øverste hylle. De ønsker en båt som har høy marsjfart, god komfort og ekstremt gode sjøegenskaper. Innovation AS gir denne båten et design som virkelig mener alvor, og den skal frakte folk trygt hele året sier Greger Samuelsen, markedssjef i Folla Maritime Service»



Fartøyet har følgende spesifikasjoner:

• Designet av Innovation AS

• 2 x Volvo Penta D6 440 DPI med VP-Joystick. 880HK. Leveres av Rørvik Marina AS

• RECARO-stoler leveres av Br. Hukkelberg AS

• Thruster leveres av Sleipner Motor AS

• SIMRAD Navigasjon og SAILOR kommunikasjon



I tillegg til denne bygger FMS nå en FollaMulti 50, to stykk FollaWork 35 Electric og to stykk FollaTerrier 26. Selskapet bygger fartøy i aluminium, og utfører service, reparasjoner, ombygging og oppgraderinger. FMS har levert arbeidsbåter og hurtiggående fartøy til oppdrettsnæringa og andre aktører siden 1994.



For å opprettholde og sikre topp kvalitet, foregår all produksjon i Flatanger.