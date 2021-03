Ny brønnbåtkontrakt til Kongsberg Maritime

Brønnbåt fra Sølvtrans

Kongsberg Maritime har fått en kontrakt på levering av design og utstyr til en ny brønnbåt på 5000 kubikkmeter som skal bygges ved Myklebust Verft AS for det norske rederiet Sølvtrans.



– Dette er den åttende båten vi har designet til Sølvtrans, og den sjette som blir bygget ved Myklebust Verft på Sunnmøre, sier Monrad Hide, salgsdirektør for Ship Design, Kongsberg Maritime i Ålesund.



Sølvtrans har hovedkontor i Ålesund og er et av verdens største brønnbåtrederi for transport og behandling av levende laks og ørret. Nylig signerte rederiet også en langsiktig serviceavtale med Kongsberg Maritime, som skal sørge for god oppfølging av utstyret om bord i Sølvtrans’ 25 fartøy som opererer langs kysten av Norge, Canada, Skottland, Chile og Tasmania.



RINGVIRKNINGER

– Vi setter stor pris på det langvarige samarbeidet vi har med Sølvtrans og Myklebust Verft. Dette gir i tillegg positive ringvirkninger i vår region, sier Hide.



Den nye brønnbåten (Live Fish Carrier) er av Kongsberg design type NVC 390. Designet er utviklet for optimale operasjoner med tanke på redusert utslipp og andre miljømessige forbedringer.



I tillegg til design, skal Kongsberg Maritime levere en stor utstyrspakke som blant annet består av PROMAS fremdriftsanlegg, generatorer, thrustere, elektrosystem og automasjonsanlegg.



Kontraktsverdien for dette prosjektet er i underkant av NOK 70 millioner.