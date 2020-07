Ny byggekontrakt til Salthammer

Ove Amdam (til venstre) fra Salthammer og Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice .Stålkatamaranen Aqua Fighter skal leveres høsten 2021. Tomra Engineering har design på fartøyet. Foto: Tom Lysø/Foto Media

Nærøysund Aquaservice og Salthammer Båtbyggeri har inngått kontrakt om en 15x12 meter kraftplugg i stål, som skal leveres høsten 2021.



Avtalen om nybygget ble signert på siste dag i juni ved serviceselskapets base i Nærøysund, opplyses det om i en pressemelding. Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice og Ove Amdam i det tradisjonsrike verftet på Vestnes er begge glade for kontrakten; den første mellom dem.

– Aqua Fighter vil løse tunge oppgaver og konkret kapasitetsbehov hos oss. Hun blir det første stålfartøyet blant våre servicebåter. En solid arbeidshest fra et verft som åpenbart kan denne typen båt og byggemateriale, uttaler daglig leder Karlsen i pressemeldingen.



Fortøyningsjobber i oppdrettsanlegg blir hovedoppgaven for den relativt brede katamaranen; byggenummer 147 fra Salthammer. Servicebåten vil være fullt utrustet med to kraner og solid vinsj- og ankerhåndteringsmateriell. Tomra Engineering har videreutviklet en variant av eget design CoastCat15W for Nærøysund Aquaservice.

– Det handler om tilpassede og gode, gjennomtenkte løsninger, og ikke minst komfort for besetningen, sier daglig leder Roy Frostad i Tomra Engineering.



Salthammer Båtbyggeri er et av Norges eldste båtbyggeri. i 2015 leverte de sin første servicebåt for havbruksoperasjoner. Nye Aqua Fighter blir deres sjette nybygg i dette segmentet.

– Korona har gitt spesielle utfordringer også for denne bransjen. Derfor særlig hyggelig å få landet en nybyggingskontrakt som sikrer vår virksomhet til godt ut i 2021, framholder daglig leder Ove Amdam fra verftet på Vestnes.