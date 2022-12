Ny daglig leder for Maritimt Forum Nordvest

Maritimt Forum Nordvest er en aktiv interesseorganisasjon som bidrar til å synliggjøre, fremme og styrke hele den maritime næringen på Nordvestlandet.

Den er samtidig en del av det nasjonale nettverket til Maritimt Forum, med hovedkontor i Oslo, og flere regionkontor langs hele kysten fra sør til nord.

Maritimt Forum representerer både arbeidstaker og arbeidsgiver -siden i den maritime klyngen og har samtidig et nært samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner.

– Vi er overbevist om at Elise vil være en sterk og tydelig stemme for den norske maritime næringen, med hjelp fra alle de 130 medlemsbedriftene vi har i nordvest, sier Dag Vikestrand, styreleder i Maritimt Forum Nordvest.Elise Fiske er opprinnelig fra Fræna og bosatt i Ålesund. Hun har erfaring fra ulike stillinger i helsevesenet kombinert med tidligere politisk engasjement både lokalt og regionalt. Gjennom sitt politiske virke har hun opparbeidet seg god kunnskap om de politiske prosessene og har et stort nettverk.– I vår havregion er dette en skikkelig drømmejobb. Jeg gleder meg til å dele kunnskap og framsnakke de sentrale politiske temaene som vil gjøre en forskjell for maritim nærings vekst fremover, sier Elise Fiske.Hun tar over som daglig leder etter Arnfinn Ingjerd, som har hatt stillingen i snart 14 år. I en overgangsfase frem mot sommeren 2023 vil disse to jobbe sammen. Fiske vil i sin nye jobb også dra veksler på et godt sammensatt styre med bred erfaring og kontaktflate.