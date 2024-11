Ny eier av ruten Oslo-Frederikshavn-København investerer tungt

Om Gotlandsbolaget

Med den svenske øya Gotland som base driver Gotlandsbolaget passasjer- og frakttjenester samt cruise til og fra Gotland, Nynäshamn, Oskarshamn, Oslo, Frederikshavn, København, Stockholm og Mariehamn.

Selskapet investerer i fremtidens skipsfart og ny teknologi, samt utvikler bærekraftige destinasjoner og besøkssteder.

På Gotland eier selskapet flere hoteller og eiendommer.

Gotlandsbolaget ble grunnlagt i 1865 og er Sveriges eldste passasjerrederi.

Gruppen har i dag rundt 1500 ansatte, hovedkontor i Visby på Gotland og er notert på Nasdaq First North, Sverige

I juni kunngjorde Gotlandsbolaget og DFDS at det danske rederiet ville selge ruten mellom Oslo og København til Gotlandsbolaget for 400 millioner kroner. Transaksjonen omfatter skipene Crown Seaways (1994) og Pearl Seaways (1989), samt rundt 800 ansatte som nå skifter arbeidsgiver.– Dette er en stor dag for Gotlandsbolaget. Vi er glade for å stake ut kursen for rutens fremtidige reise. Ruten mellom Oslo og København kombinerer passasjertransport og cruise, og vi ser stort potensial i å videreutvikle dette. Som selskap har vi en tydelig strategi for å utvide innen passasjertransport, og derfor gikk vi inn på cruisemarkedet i fjor med kjøpet av Birka Gotland – etterfulgt av denne overtakelsen, sier Håkan Johansson, administrerende direktør i Gotlandsbolaget.For å sikre en smidig overgang for alle passasjerer, og i tråd med avtalen mellom Gotlandsbolaget og DFDS, vil ruten gradvis bli utviklet og drevet mer uavhengig av DFDS i løpet av det kommende året.– Vi er stolte over å ha betjent generasjoner av familier på denne historiske ruten og etablert arven som vi nå overfører. Å selge ruten var en vanskelig beslutning, men det sikrer rutens videre utvikling samtidig som vi styrker vårt fokus på DFDS' kjernevirksomhet innen frakt, passasjertransport og logistikk. Jeg vil takke våre dedikerte kolleger og lojale passasjerer som har vært med på denne reisen. Vi ser frem til å støtte Gotlandsbolaget i å sikre en jevn overgang og fortsatt suksess for ruten, sier Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS.– Jeg vil gjerne takke DFDS for et godt samarbeid de siste månedene siden vi signerte kjøpsavtalen. Deres engasjement og profesjonalitet er betryggende. Vi vil fortsette samarbeidet det kommende året, for så å gradvis overta alle systemer og funksjoner på ruten. Jeg vil også sende en varm velkomst til våre nye kolleger, sier Håkan Johansson.bord Ruten mellom Oslo, Frederikshavn og København hadde i 2023 700.000 passasjerer, og ambisjonen er å øke dette tallet ytterligere de kommende årene. En viktig del av denne satsningen er omfattende investeringer i å oppgradere skipene. Hovedfokus vil være på lugarene, men også andre områder ombord vil bli vurdert.– Vi vil nå arbeide med å utvikle opplevelsen. Det er en stor glede å kunne starte med en så omfattende oppgradering av skipene som vi har bestemt oss for, sier Kim Heiberg, som er Executive Vice President (EVP) – Head of Copenhagen-Oslo Route. Kim Heiberg har de siste 7 årene vært ansatt som rutedirektør i DFDS og følger nå med over til den nye eieren.– Det er en fantastisk mulighet og et stort ansvar å være en del av utviklingen av en så veletablert rute som den mellom Oslo og København, sier han.Gradvis transformasjon For passasjerene vil det ikke være mange synlige endringer de kommende månedene, da transformasjonen skjer gradvis. For eksempel vil booking fortsatt skje gjennom DFDS' bookingsystem – også i 2025.Ruten vil innledningsvis markedsføres under DFDS-logoen, men et nytt navn og merke er på vei. I spissen for denne prosessen står et kjent ansikt i rutens ledelse: Kevin Helsinghof, som vender tilbake i rollen som Vice President (VP) – Head of Sales & Marketing for ruten, etter noen års fravær.– Det å utvikle et nytt navn og logo for et så historisk produkt er en unik mulighet, og vi er heldige som har Kevin tilbake. Vi ser nå frem til å lansere det nye navnet og logoen i løpet av neste år, sier Kim Heiberg.