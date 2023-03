Ny fiskebåtkontrakt til Evotec

Nye Leinebris blir det første fartøyet som kombinerer både line, snurrevad og garn. Illustrasjon: Skipsteknisk.

Entec-selskapet Evotec har vunnet nok en kontrakt om å levere komplett vinsjepakke til en norsk fiskebåt. Denne gangen er det et nytt kombifartøy tilhørende rederiet Leinebris som får Evotec-utstyr om bord.



– Vi ønsker å fiske for fremtiden og ta vare på de ressursene vi har på best mulig måte. Da må vi både tenke nytt og bygge nytt» sier Paul Harald Leinebø.



Særlig har det blitt fokusert på å nyttiggjøre all energi som produseres om bord og valget falt da på Evotec, siden båten har elektrisk dekksutstyr og vinsjer.



FREMTIDSRETTET OG BÆREKRAFTIG

– Evotec sine løsninger har akkurat den teknologien som både er fremtidsrettet og bærekraftig, som vi har og som passer oss i Leinebris, sier Leinebø. Evotec er bærekraftige gjennom redusert energiforbruk, redusert vekt og regenerering av energi, og leverer markedets mest plass- og vektbesparende elektriske vinsje og håndteringsutstyr!



– Våre kompakte løsninger med lav vekt er vesentlig for Leinebris som skal kombinere ulike redskaper. Etter en grundig prosess er det gledelig at Leinebris valgte oss som leverandør, en norsk lokal leverandør. Vår satsing innen fiskeri har truffet markedet godt, nå har vi 5 fartøy i drift og 12 i produksjon, sier Håkon Woldsund, salgssjef for Fiskeri i Evotec AS.



UNIKT KOMBIFARTØY

Nye Leinebris blir også det første fartøyet som kombinerer både line, snurrevad og garn. Det vil gi en fleksibilitet til å kunne bruke den redskapen som setter minst klimaavtrykk.



Nybygget er planlagt å være klart for fiske om ca to år. Båten er designet av Skipstekniske og skal bygges på Tersan Shipyard.



Evotec er et av selskapene i Entec Group, med base i Ulsteinvik.



– Evotec AS har lang erfaring med design, engineering, fabrikasjon, installasjon, kommisjonering og igangkjøring av markedstilpassede håndteringssystemer. Enten det er for markedet Fiskeri, Forskning, Subsea, Offshore, Wind, eller Akvakultur så har vi systemer som er tilpasset hvert enkelt prosjekt, med fokus på optimaliserte og effektive løsninger, sier Jogeir Romestrand, daglig leder i Evotec AS.