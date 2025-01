Ny fraktrute styrker handel og sjømateksport

Den nye ruten vil styrke flyfraktforbindelsen mellom de to landene. Lasten vil inkludere ekspresspakker, e-handelsvarer og eksportvarer som norsk laks til det kinesiske markedet. Foto: Avinor

Tidlig om morgenen 14. januar 2025 tok et fraktfly fra SF Airlines av fra Ezhou Huahu internasjonale lufthavn i Kina, med kurs mot Oslo lufthavn. Dette markerer den offisielle åpningen av fraktruten Ezhou–Oslo. – Det er første gang SF Airlines flyr til Norge, og det er også Ezhous første fraktrute til Norge, sier cargo-sjef i Avinor, Eva Beate Lande.



Den nye ruten vil styrke forbindelsen mellom de to landene. Lasten vil inkludere ekspresspakker, e-handelsvarer og eksportvarer som norsk laks til det kinesiske markedet.



Oslo lufthavn spiller en sentral rolle i Norges sjømateksport. Kina er Norges største sjømatmarked i Asia og det raskest voksende globalt, noe som understreker betydningen av stabile logistikkforbindelser mellom Norge og Kina.



HAR INVESTERT BETYDELIG

Ezhou Huahu internasjonale lufthavn, Asias første dedikerte fraktsentrum, har investert betydelig i infrastruktur for internasjonal frakt og tollbehandling, noe som legger til rette for økt handel mellom regionene.

– Dette er en milepæl for norsk sjømateksport og et bevis på det sterke samarbeidet mellom Norge og Kina, sier Eva Beate Lande, direktør for cargo i Avinor.



– Den nye ruten vil ikke bare gi raskere og mer effektiv tilgang til det kinesiske markedet, men også styrke Norges posisjon som en ledende eksportør av sjømat.



INTERNASJONALE EKSPANSJON

For SF Airlines markerer dette starten på årets internasjonale ekspansjon. Selskapet vil fortsette å styrke sitt globale nettverk og tilby sikker, effektiv og konkurransedyktig luftlogistikk.



SF Airlines ble etablert i 2009 som den flybaserte logistikkarmen til SF Express, et av Kinas ledende logistikkselskaper. Selskapet opererer en flåte av fraktfly og betjener både innenlandske og internasjonale ruter.



Den nye ruten vil styrke Norges posisjon som en ledende eksportør av sjømat. Foto: Avinor For SF Airlines markerer dette starten på årets internasjonale ekspansjon. Foto: Avinor Kina er Norges største sjømatmarked i Asia og det raskest voksende globalt, noe som understreker betydningen av stabile logistikkforbindelser mellom Norge og Kina. Foto: Avinor