Ny generasjon elektrisk-drevne forsyningsskip

Coastern 28eH er et allsidig forsyningsskip med store kraner, effektivt dekksutstyr og en pullertkraft på over 25 tonn. Illustrasjon: Tomra Engineering

SSAB’s datterselskap Tibnor skal levere SSAB Zero stål laget av resirkulert stål til Salthammer Båtbygger AS i Norge. Dette vil være de første partiene av SSAB Zero som skal leveres til verfstindustrien.



SSAB Zero er laget av resirkulert stål og produsert med fossilfri elektrisitet og biogass – noe som resulterer i stål med praktisk talt ingen fossile karbonutslipp.



Salthammer verftet i Vestnes bygger to topp moderne, ca 30 meter elektrisk drevne forsyningsskip på oppdrag fra det norske rederiselskapet AQS Rederi AS.



NYUTVIKLET DESIGN

Totalt vil Tibnor levere rundt 300 tonn SSAB Zero stål til Salthammer Båtbyggeri AS i to batcher. AQS Rederi har bestilt to Coastern 28eH forsyningsskip fra Salthammer Båtbyggeri AS, som skal brukes til oppdrettsoppgaver. Begge fartøyene stiller med nyutviklet design fra Tomra Engineering AS. Skipene fokuserer på energieffektivitet og designfleksibilitet, og vil ha elektrisk fremdrift og drives av 2000 kWh og 16 kWh batterier. Den store batteripakken kan lades med landstrøm og muliggjør kontinuerlig elektrisk bruk. Skipene skal leveres til rederiet I Q4 2025 og Q2 2026,



– Det er helt fantastisk at det satses på mer miljøvennlig nullutslippsstål, det er helt i tråd med våre mål innen innovasjon og bærekraft. Vi håper at vi med dette kan være med på å bidra til å vise at det finnes gode grønne løsninger i vår industri, sier Robert Moen, leder for HMS, Kvalitet og Bærekraft i Salthammer Båtbyggeri AS.



TO ROBUSTE FARTØY

– Dette representerer et viktig skritt for AQS mot realiseringen av våre ambisjoner. I samarbeid med Salthammer Båtbyggeri har vi utviklet to robuste fartøy som støtter vårt mål om å ha en helelektrisk flåte innen 2033. Havbruksnæringen og teknologien er i rask utvikling, og det stilles høye krav til fartøy og mannskap. De nye fartøyene vil gjøre AQS bedre rustet til å møte kundenes forventninger når det gjelder kvalitet, effektivitet, klima og miljø, samtidig som vi sikrer arbeidsmiljø, sikkerhet og trivsel ombord for våre mannskaper, sier daglig leder Pål Anders Lauvsnes



– Det er flott å ha Salthammer Båtbyggeri AS ombord på vår reise mot fossilfrie verdikjeder. SSAB Zero er et flott materiale for ny generasjon elektrisk drevne servicefartøy. Vi leverer stålet i 6-15 mm tykke stålplater, og partiet som ble brukt til det første skipet går allerede i november, sier Svein Johansen, salgsdirektør i Tibnor AS.



– Kvaliteten og egenskapene til SSAB Zero er helt lik SSABs konvensjonelle stål. SSAB Zero kan hjelpe hele marine- og offshoreindustrien med å redusere utslippene sine uten å gå på akkord med kvalitetsstandardene, sier Matts Nilsson, salgssjef for Sverige og Norge i SSAB Europe.



ALLSIDIG FORSYNINGSSKIP

Coastern 28eH er et allsidig forsyningsskip med store kraner, effektivt dekksutstyr og en pullertkraft på over 25 tonn Skipene er utstyrt med et anti-tiltsystem for å maksimere krankapasiteten. Skipene er tilrettelagt for 24-timers bruk ved å minimere støy og gi komfortable kabinplasser for mannskapet.



NESTEN NULL UTSLIPP

SSAB Zero har nesten null utslipp under stålproduksjon, uten massebalanseringstildeling av utslippsreduksjon eller karbonutslippskompensasjon.



Salthammer Båtbyggeri AS ble etablert i 1896 som L. H. Salthammer Båtbyggeri og har lange tradisjoner innen skipsbygging og stålkonstruksjoner.



AQS rederi AS er leverandør av shippingtjenester til norsk oppdrettsnæring. Selskapet har i dag rundt 160 ansatte og 16 moderne fartøyer som opererer på norskekysten.