Ny godsrute mellom Vest-Norge og Nederland

Finske Mistral skal seile mellom Vest-Norge og Nederland med gods. Foto: Godby Shipping.

Det færøyske rederiet Smyril Line skal åpne en ny godsrute mellom Rotterdam og Vest-Norge. Ruten vil i første omgang bli betjent av godsferjen Akranes, som til nå har seilt mellom Danmark, Island og Færøyene. Senere skal en chartret finsk godsferje tar over denne ruten etter Akranes.

Fartøyene vil gå Rotterdam, Stavanger, Trondheim, Rørvik, Hitra - og deretter tilbake til Rotterdam.



Akranes skal senere erstattes av det finske ro-roskipet Mistral, som etter planen skal planen inn i ruten 12. august.



Mistral seiler under finsk flagg, og tilhører det finske rederiet Godby Shipping. Den har et finsk mannskap på 24, er på 7438 dwt og er bygget i 1999 av tyske J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH u. Co. Lengde er 153,45 meter og bredde 20,60.



Siden januar har Mistral seilt i varmere klima for Balearia mellom Tenerife og Las Palmas, men er tilbakeleverte til Godby Shipping etter endt charter.

Før det seilte Mistral charter for P& O i fem år på ulike ruter, blant annet Liverpool - Dublin.