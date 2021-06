Ny Hurtigruten-jobb til Green Yard Kleven

MS Maud blir ho ein del av ekspedisjonsskip-flåten til Hurtigruten Expeditions året rundt. Foto: Hurtigruten Expeditions

Hurtigruten Expeditions-skipet MS Maud kjem til Green Yard Kleven i juni 2021 for teknisk oppgradering og klargjering for ekspedisjonscruise.



-Dette er eit godt oppdrag for oss, det blir ein del tekniske oppgraderingar som passar fint inn med kompetansen og kapasiteten vi har på verftet, seier Kjetil Bollestad, CEO i Green Yard Kleven.



KLARGJERING TIL EKSPEDISJONSCRUISE

Skipet er ein del av flåten til Hurtigruten Expeditions, og skal gjerast klart til å gå inn i ekspedisjonscruise-trafikken igjen. Green Yard Kleven skal utføre tekniske oppgraderingar, og vil i løpet av sommaren få skipet klargjort til ekspedisjon.



-Vi ønsker MS Maud velkommen til Green Yard Kleven, og tar det som ei tillitserklæring at vi har fått nok eit oppdrag frå Hurtigruten Expeditions, seier Bollestad.



HURTIGRUTEN EXPEDITIONS-FLÅTEN

MS Maud, tidlegare MS Midnatsol, har tidlegare segla både i rutetrafikken Bergen – Kirkenes og som ekspedisjonsskip, hovudsakeleg i Antarktis og Falklandsøyene. Frå 2021 blir ho ein del av ekspedisjonsskip-flåten til Hurtigruten Expeditions året rundt, og skal mellom anna segle ekspedisjonscruise på norgeskysten, Dei britiske øyene og Skandinavia. MS Maud er oppkalla etter den legendariske polarskuta Maud, som i sin tur var oppkalla etter dronning Maud.