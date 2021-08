Ny innovativ passasjerbåt fra Maritimt Partner

Alusafe Cat 16 har planende katamaran skrog og en maksimal kapasitet på 23 passasjerer. Illustrasjon: Maritimt Partner.

Vidar Hop Skyssbåter i Hardbakke har inngått kontrakt med Maritime Partner AS i Ålesund om bygging av en ny 16 meter katamaran, med levering andre kvartal 2022.



Den nye båten er en Alusafe Cat 16 med planende katamaran skrog og en maksimal kapasitet på 23 passasjerer. Passasjersalongen er designet etter alle krav for universell utforming og båten er utstyrt med elektrisk heis og landgang akter, samt landgang på fordekk. I tillegg er den utstyrt for håndtering av last, med heisekran og plass til last på akterdekket.



Rutebåten vil bli blant de mest miljøvennlige av denne typen. Motorene er i henhold til siste utslippskrav og godkjent etter den nye IMO Tier III forskriften for redusert utslipp av avgasser. I tillegg er båten designet med mulighet for å kunne installere batterier for elektrisk eller hybrid drift i fremtiden.



NY KONTRAKT

Det er spesielt gledelig å inngå kontrakt nå i sommer, da vi på grunn av Corona situasjonen har hatt lavere ordreinngang enn budsjettert, sier Peder R. Myklebust, administrerende direktør i Maritime Partner AS. Designavdelingen er allerede i full gang med designarbeidet og kontrakten vil gi god aktivitet mot jul da skroget ankommer verkstedet for utrustning, sier han.





Denne nye modellen fyller ett gap i markedet da det er veldig få nyutviklede passasjerbåter av denne størrelsen. Vi venter en god effekt av denne nye modellen, som har ett meget effektivt skrog m flere mulige bruksområder, sier Arne Dybvik, salgsdirektør i Maritime Partner. Vi snakker her om arbeidsbåter, ambulansebåter og turistfartøy.



ALUSAFE CAT 16

Alusafe Cat 16 – skal bygges i resirkulerbar aluminium og skroget er utviklet i samarbeid med Ola Lillo-Olsen i Lilloe-Design AS. Båten er utrustet med diesel fremdrift og propeller. Marsjfarten er 25 knop og båten er bygget etter Sjøfartsdirektoratets regler for passasjerskip, med fartsområde 3.



Maritime Partner AS selger og bygger hurtiggående båter av eget design. Maritime Partner har kunder over hele verden, og har passert 2.200 leverte båter. Båttyper strekker seg fra offshore redningsbåter, arbeids båter, patruljebåter, turistbåter og andre hurtiggående båter under merkenavnene Alusafe, Seabear/Sjøbjørn og Weedo.

Denne nye modellen fyller ett gap i markedet Illustrasjon: Maritimt Partner. Båten er utrustet med diesel fremdrift og propeller. Illustrasjon: Maritimt Partner.