Ny kontrakt for Kongsberg Maritime

Utstyrspakken fra Kongsberg Maritime omfatter i korte trekk manøvrerende propeller med trekkraft (azimuth thrustere), tilhørende systemer for effektiv energistyring og broløsninger for dynamisk posisjonering.I mer detalj vil det si US 205 azimuth thrustere med K-Power DC Hybrid-løsningen, K-Chief EMS/IAS og resten av K-Line-kontrollsystemene for bedre energistyring. Den vil bli styrt fra en helintegrert K-Master bro-løsning, som dekker K-Bridge Navigation, K-Thrust og et avansert K-Pos W2W DP-system.– Etterspørselen etter havvindfartøy øker parallelt med kravene om at de skal være energieffektive og klare for fremtidige miljøreguleringer. Vi er glade for tilliten Ulstein Verft og skipenes eiere har gitt oss til å levere avansert utstyr som vil gjøre disse fire skipene klare for fremtiden, sier Sondre Næslund Larsson, salgsdirektør Offshore i Kongsberg Maritime.Kongsberg Maritime har en bred portefølje av effektive elektriske, fremdrifts- og kontrollsystemer. Informasjonsflyten mellom systemene gir bedre funksjonalitet for økt effektivitet og økt sikkerhet. Vi gleder oss til å samarbeide med Ulstein Verft og eierne på dette spennende prosjektet.Leveransene blir fra Kongsberg Maritimes avdelinger i Kongsberg, Bergen og Rauma.