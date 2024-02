Ny kontrakt og ny kunde for Vard

Teknisk informasjon:

Lengde på ca. 85,5 meter og bredde på ca 19,5 meter

Seaonics’ ECMC fullelektrisk og bevegelseskompenserte gangveg og kran

2 inntrekkbare Azimuth thrusters

Forberedt for alternative lavutslippsløsninger

Fart på 13 knop

Innkvartering for 84 personer om bord

Cyan Renewables er Asias første dedikerte havvindfartøyeier. Cyan har hovedkontor i Singapore, og har som oppgave å legge til rette for det grønne skiftet ved å være den foretrukne partneren til både vindparkutviklere og fartøyoperatører. Fartøyet vil inngå en langsiktig kontrakt med Siemens Gamesa på Hai Long No. 2. Dette er en del av Hai Long Offshore Wind Project, bestående av havvindparkene Hai Long No. 2 og No. 3 i Taiwan. Vard ble tildelt design og bygging av SOV-en etter et anbud i konkurranse med andre leverandører.Grunnlegger av Cyan Renewables Lee Keng Lin er optimistisk med tanke på byggingen:– Vi er glade for å engasjere Vard til å bygge vår SOV for havvindprosjektet Hai Long. Skreddersydd spesielt for Siemens Gamesas serviceoperasjoner på Hai Long, er fartøyets vekt på energieffektivitet et eksempel på forpliktelsen vår om innovasjon og bærekraft i havvindsektoren. Dette tilskuddet bringer oss også enda et skritt nærmere målet om å doble flåten vår de kommende årene. Vi ser frem til å jobbe tett med Vard for ferdigstillelsen av denne SOV-en.Denne versjonen av Vard 4 19-designet er en svært allsidig plattform, skreddersydd for serviceoperasjoner for Siemens Gamesa på havvindparken Hai Long. Fartøyet tilbyr klasseledende stasjonær drift, sammen med svært drivstoffeffektive løsninger og logistikk. Ytterligere forberedelser gjøres for at fartøyet skal kunne konverteres til lav- eller nullutslippsoperasjoner.Dette hybride diesel-elektriske fartøyet er designet med moderne DC-teknologi og det er første gang dette kombineres med 2 inntrekkbare Azimuth thrustere. Disse løsningene gjør at fartøyet kan operere med kun ett generatorsett med variabel hastighet, i tillegg til med batterier, i et lengre tidsrom i vindparken. Dette, sammen med faste magnetiske elektromotorer for propeller, gir et ekstremt energieffektivt fartøy og best mulig DP-kapasitet og støyreduksjon.Fartøyet er utviklet av Vard Design i Ålesund i tett samarbeid med Cyan Renewables og har de nyeste fremdriftsløsningene utviklet av Vards designselskap. Løsningen er spesielt gunstig for området som fartøyet skal operere i, og fartøyet er skreddersydd for operasjoner i nettopp dette området.Konsernsjef i Vard Group, Alberto Maestrini, ønsker Cyan Renewables velkommen som kunde hos Vard:– Vi er glade for å få denne muligheten til å delta i utviklingen av de raskt voksende markedene for havvind i Asia sammen med Cyan Renewables. Med våre verdensledende design- og ingeniørteam, drar vi veksler på den lange erfaringen Vard har som integrerte skipsbyggere for å kunne realisere maritime muligheter i nært samarbeid med kundene våre.Vards spesialiserte datterselskap Seaonics leverer sin ECMC 30 meter «walk-to-work» - gangveg, og utvider produktsortimentet av helelektriske bevegelseskompensert gangveger med kranfunksjonalitet. Gangvegen vil være montert på en pedestal og med en 3-tonns SWL 3D kompensert krankapasitet og en lasteheis for å støtte effektive logistikk-operasjoner. Vard-konsernets høyteknologiske datterselskap Vard Electro deltar i prosjektet med omfattende leveranser av SeaQ-utstyr og grønne løsninger, inkludert en SeaQ Bridge. Vard Electro leverer også en fullt integrert kraft- og automasjonspakke med spesielt søkelys på lite direkte utslipp som også inkluderer en batteribasert hybridløsning.Vard Interiors leverer moderne interiørløsninger, og grønt HVAC R-system med mål om å skape et godt bo- og arbeidsmiljø om bord på fartøyet.Runar Vågnes er SVP i Sales and Marketing i Vard og har vært ansvarlig for den kommersielle delen av kontrakten:– Cyan Renewables er en ny kunde for Vard, og et raskt voksende selskap i fornybarmarkedet. Vi gleder oss til å samarbeide med dem. Å vinne nok et anbud i en verdensomspennende konkurranse på både design og bygging er gledelig. Alle de tre involverte selskapene kom til prosjektet med tidligere erfaring fra servicetonnasje fra vindparker, inkludert kjennskap til driften i Taiwan.Fartøyet vil bli bygd, utstyrt, ferdigstilt og levert fra Vard Vung Tau i Vietnam. Leveringen er planlagt 2. kvartal 2026.