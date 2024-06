Ny kontrakt på tråler for Vard

Vard kan notere seg for enda en nybyggingskontrakt. Denne gang på en tråler som skal bygges for Havbryn AS.



Trålerdesignet VARD 8 02 er et velprøvd design som Vard kontinuerlig utvikler for å til enhver tid ha en mest mulig avansert tråler med nyeste tilgjengelige teknologi om bord. Fartøyet har økonomisk drivstoffbruk og er utstyrt for semi-pelagiske og bunntrålingsoperasjoner med skånsom håndtering av fangsten for å møte de nyeste kravene til å ivareta fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift. Tråleren har den mest effektive teknologien for å frakte fangsten til land med minimalt miljøavtrykk gjennom høyt fokus på fangstkvalitet, sikkerhet for mannskapet og bærekraftig drift.

Erstatter tidligere Havbryn

– Nybygget skal erstatte dagens Havbryn som ble bygget ved Tersan Shipyard i Tyrkia i 2013. Dette fartøyet er 69,9 meter langt og 15,4 meter bredt og produserer kappet, sløyd fisk og har mel- og oljefabrikk. Havbryn AS er en del av Strand Rederiet som er et av Norges største familieeide fiskebåtrederi. Vi er glade for å ha skrevet kontrakt med en lokal aktør noe som også skaper ringvirkninger for lokale maritime leverandører, sier administrerende direktør i Havbryn, Astrid L. Strand.



Isforsterket

Det nye fartøyet vil bli 80,4 meter lang og 16,7 meter bred. Skroget er isforsterket i henhold til Ice-1A. Fartøyet og fremdriftssystemet er i samsvar med den strenge DNV Silent F-notasjonen.

Tråleren har en avansert H/G-prosesseringsfabrikk. Det romslige lasterommet har plass til både kalde og frosne produkter, pluss ensilasjetanker for behandling av biomasse på land, noe som ytterligere maksimerer ressursutnyttelsen og fortjenesten.

De moderne overnattings- og bofasilitetene er utviklet med høyt fokus på mannskapsvelferd med arkitekttegnede fellesrom, dag- og messerom, gymsal og støydempede lugarer og et tiltalende interiør.

Glede over lokal eier

– Vi er veldig glade for nok en gang å ha solgt et fiskefartøy, og spesielt fordi det er av det velprøvde VARD 8 02-designet vårt. Dette designet er funksjonelt og effektivt og blitt svært godt mottatt i markedet. Gjennom denne kontrakten vil vi fortsette å utvikle designet til det beste for kundene våre. Vard er glade for å ønske Havbryn AS velkommen tilbake som kunde. For mange år siden bygde Brattvaag verft fartøyet Havstand og det er spesielt gledelig for Vard når en lokal eier kommer tilbake for å signere ny kontrakt og i tillegg bestemmer seg for å benytte seg av mange lokale leverandører i byggingen av det nye fartøyet, sier Roy Arne Stavik, Senior Vice President Sales and Marketing i Vard.



SeaQ-løsninger

Tråleren er utstyrt med Vard Electros SeaQ Energy Storage System. Det innovative SeaQ Microgrid er hjertet i Energy Management System som gjør det mulig å gjenvinne strøm fra de elektriske PM-motorene på trålvinsjene under utskytingsmodus og bidra med kraft i hevemodus på trålvinsjene. Alt fungerer sammen med SeaQ Power Management System for å gi sømløs integrasjon med det hybride dieselelektriske fremdriftssystemet, som igjen minimerer drivstofforbruket og klimagassutslippene. Et innovativt varmegjenvinningssystem øker den totale effektiviteten ytterligere.

Det nye fartøyet vil ha installert SeaQ Bridge-systemet. Dette gir en broløsning med et intuitivt brukergrensesnitt som er designet for en sikrere og mer effektiv drift med operatøren i fokus, samtidig som det fremdeles er full fleksibilitet i valg av utstyrsprodusent. SeaQ Bridge er en digital muliggjører og fungerer som grensesnitt mot alle operasjonelle data.



Vinsj- og kranpakke fra Seaonics

Seaonics skal levere en premium vinsj- og kranpakke spesielt designet for sikker og effektiv dekkshåndtering under tøffe forhold. De elektriske trålvinsjene har høy dynamisk ytelse som gir optimal drift for trålen under alle forhold. Under utskyting eller utslepp av wire regenererer alle vinsjer strøm tilbake til SeaQ Energy Storage System, og vil dermed redusere strømforbruket under drift.



Interiør av Vard interiors

Vard Interiors skal levere en helhetlig interiørpakke med nøkkelferdige løsninger og moderne interiør, grønne HVAC R (klima og ventilasjon) og rørsystemer, med fokus på kvalitet og effektivitet, med mål om å skape et godt bo- og arbeidsmiljø om bord på fartøyet.



Leveres fra VARD i Norge i 2026

Tråleren av VARD 8 02-design er utviklet av Vard Design i Ålesund.

Levering av fartøyet er planlagt til 3. kvartal 2026. Skroget skal bygges ved et av VARDs verft i Romania og fartøyet skal utrustes, ferdigstilles og leveres fra et av Vards verft i Norge.