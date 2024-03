Ny kontrakt til Grovfjord

Salaks AS

Salaks Service er en del av Salaksgruppen, som er et helintegrert havbruksselskap med hovedsete i Salangen kommune i Troms fylke.

Salaks har i dag ni matfiskkonsesjoner, og åtte lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen, Sørreisa, Harstad og Dyrøy kommune.

Selskapet har i dag 136 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 15000 tonn laks per år.

Grovfjord Mek. Verksted 2.0

Grovfjord Mek. Verksted 2.0 produserer arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms.

Siden år 2000 har verftet levert 138 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.

Bnr. 178 blir en servicekatamaran med hoveddimensjoner 14,99x10,4 meter. Fartøyet skal utstyres med to kraner på henholdsvis 65 og 32 tonnmeter, vinsj på 15 tonn samt 3 capstaner på henholdsvis 3, 3 og 5 tonnRederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet.Fartøyet er designet med et romslig rorhus med kontor, pantry og sittegruppe.Videre er dekkshuset designet med god plass for kombinert verksted/tørkerom, 3 lugarer (hvorav 2 skal ha dusj/toalett) og stor bysse/messe.Fartøyet utstyres med fremdriftsmotorer som yter 2x500HK ved 1800 o/min, mens aggregatet blir på 65 kVA. For øvrig skal fartøyet utstyres med hydrauliskHT vasker, vask/desinfiseringsanlegg samt diesel transfer system. I tillegg skal den ha en trapp montert i skuteside for enkel adkomst til merdringen.Fartøyet skal bygges iht. forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.Dette blir det 6. fartøyet vi leverer til Salaks. I 2015 leverte vi bnr 110 – Bekkebåten, i november 2016 bnr 131 – Sire-Elise, og 2017 ble «Pompel» og Pilt levert (Bnr 139 og 140). Bnr 143 - «Emma Kristine» ble levert i 2018.