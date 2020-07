Ny kontrakt til Karstensens Shipyard

Karstensens Shipyard skal bygge en ny pelagisk snurper/tråler til et færøysk rederi. Illustrasjon: Karstensens.

Rederiet Christian í Grótinum P/f fra Klaksvik på Færøyene og Karstensens Shipyard A/S har skrevet kontrakt for en ny 89,35 m pelagic snurper / tråler. Fartøyet vil være state-of-the-art, med alt det siste av maskiner og utstyr, samt innovativ design foer interiør og arrangementer. Prosjektet som helhet er utviklet i et nært og intenst samarbeid mellom rederiet og verftet.



Rederiet ble etablert i 1971 av Palli Rasmussen, Jákup Ziskason og Kristian Martin Rasmussen. Selskapets første nybygg, "Christian í Grótinum", ble levert i 1975 fra Skala Shipyard.

Etter noen år med fiske i utlandet ble rederiet omorganisert rundt Rasmussen-familien, med Kristian Martins sønner, Jón, Eyðun og Bogi som sentrale aktører. Selskapets eierskap er i dag fordelt på 25 prosent til Kristian Martin Rasmussen og det samme til hver av hans tre sønner.



MANGE FARTØY

I 1997 samarbeidet selskapet med Ole Rasmus og Helge Møgter fra Austevoll om å bygge om en ny «Christian í Grótinum».

I 1999 kjøpte selskapet et annet færøysk rederi, Hvalnes P/F, inkludert det pelagiske fartøyet «Norðborg». Dette la grunnlaget for en ny type pelagisk fiske, med ombordproduksjon og frysing av fangsten. Dette tuviklet seg til dagens, store «Norðborg», som ble levert i 2009.



I 2013 ble «Christian í Grótinum» hentet fra Norge (ex «Kvannøy»). Dette skipet skal nå ut av flåten, og erstatningen blir den femte til å bære det stolte navnet «Christian í Grótinum#. Navnet betyr Christian-from-the-place-with-many steiner, og refererer til Kristian Martin Rasmussens bestefar, som flyttet til Klaksvik rundt 1900.



Rederiet driver fortsatt pelagisk og industrifiske, først og fremst kolmule, sild og makrell. Bogi Rasmussen fortsetter som skipper også på den nye "Christian í Grótinum".



TETT SAMARBEID

Karstensens Shipyard fornøyd med tilliten fra Kristian Martin Rasmussen – og ikke minst Jón, Eyðun og Bogi Rasmussen, som ønsker å bygge skipet ved verftet i Skagen.



Rederiet og verftet har jobbet intensivt sammen de siste månedene for å skape et konsept som rederiets vuerderer vurdert som både økonomisk og ikke minst teknisk svært attraktivt. Design, interiørdesign og arrangementer er gjort i nært samarbeid mellom rederiet ogverftet. Det er lagt særlig vekt på å optimalisere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet.



I likhet med de andre pelagiske fartøyene som Karstensen har under bygging for redere i Irland, Island, Norge, Sverige og Danmark, er nye «Christian í Grótinum» også av eget design. Når det gjelder valg av leverandører og komponenter vil en rekke av disse bli valgt ut i de kommende ukene. Selskapet vil også fokusere på bærekraft, kvalitet, innovasjon og pålitelighet.



Konseptet omkring skipet, og ikke bare fremdrift eller wincher, er nøye vurdert og beregnet ut fra rederiets eksakte driftsprofil. Det er et uttalt mål å gjennomføre bærekraftig fiske med minimale NOX/CO2-utslipp per kg fisk fanget. Dette har resultert i en gjennomtenkt og velberegnet kombinasjon av nye løsninger og velprøvde ordninger som til sammen gir det mest operasjonelle og klimaoptimaliserte prosjektet.



LEVERES I 2022

Nye «Christian í Grótinum» vil være utstyrt med elektrisk vinsj og elektrisk fiskepumpe. Skroget skal bygges ved Karstensen Shipyard Polen, og det ferdige skipet skal leveres i januar 2022. Kontraktsprisen er rundt 300 millioner danske kroner, og dermed den mest verdifulle kontrakten signert av Karstensens Shipyard for et fiskefartøy.



Hoveddimensjoner av fartøyet:

Lengde o.a. 89,35 m

Bredde moulded 17,00/18,00 m

Dybde shelterdekk 9,60 m

Andre tekniske data:

Vinsjanlegg Elektrisk wincher

Sidepropeller Brunvoll, 1400 kW

Nedsenket kombi-thruster Brunvoll, 1479 kW

RSW-anlegg 3 x 1100 kW + 80 kW

Vakuumanlegg 3 x 66 kW / 3 x 3200 l tank