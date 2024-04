Ny kontrakt til Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime leverer teknologi, utstyr og tjenester som kreves bærekraftige maritiem operasjoner i dag og i fremtiden.

Selskapet har hovedkontor i Norge, ca 6500 ansatte, og produksjons-, salgs- og servicefasiliteter i 32 land.

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold.

Kongsberg samarbeider med globale kunder innen forsvars-, maritim-, energi-, fiskeri- og forsvarsindustrien.

Kongsberg har mer enn 12 000 ansatte lokalisert i 39 land, og har en samlet omsetning på 31,8 milliarder kroner i 2022.

Skipet, Coast Guard Cutter Pickering, bygges i Mobile, Alabama. Den amerikanske kystvaktens nye OPC-program er en betydelig investering på kapasitet og planen er å bygge opp til 25 skip. De nye fartøyene vil erstatte kystvaktens mindre skip (cutters).Promas kombinerer ror og propell i én strømlinjeformet løsning som optimaliserer de hydrodynamiske egenskapene til skipet. Det gir økt effektivitet og skyvekraft samtidig som det bruker mindre energi. I tillegg til Promas-systemet, har Kongsberg Maritime kontrakt på å levere styremaskin, ror, stabilisatorerer og tunnel-thrustere.– Vi har en stolt historie med å levere teknologi til USAs kystvaktprogrammer, og har levert fremdriftssystemer for ulike kystvaktfartøy i mer enn 80 år. Promas gir effektivitetsbesparelser på rundt seks prosent sammenlignet med et konvensjonelt oppsett for disse fartøyene. Det sparer energi og økt rekkevidde, noe som igjen kan være avgjørende på lengre oppdrag. Vi ser frem til å samarbeide med US Coast Guard og Austal USA om å levere disse svært avanserte skipene, sier Björn ten Eicken, Vice President Naval i Kongsberg Maritime.OPC-fartøyene er 110 meter og vil ha maksimal hastighet på 22,2 knop og en rekkevidde på 9050 nautiske mil ved 14 knop.