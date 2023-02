Ny kontrakt til Maritime Montering

Den nye Trønderbas førmøbler fra Maritime Montering. Illustrasjon: Salt Ship Design.

Maritime Montering har inngått kontrakt med Westcon Yards om å innrede nye Trønderbas. Den kombinerte snurperen/pelagiske tråleren måler 73,3 meter i lengde, og har en største bredde på 16 meter.



Nåværende Trønderbas ble levert fra Westcon i 1999, også den gang i samarbeid med Maritime Montering. «Nye Trønderbas» blir neste generasjons fiskefartøy for Ulsund-familien som eier rederiet. Skipet er designet av norske Salt Ship Design.



– Det er svært gledelig at Westcon Yards ønsker å samarbeide med oss på nye Trønderbas. Vi har hatt et godt samarbeid med både verft og Ivan Ulsund AS, og ser fram til å levere en moderne og solid innredning med mål om å skape et godt bo – og arbeidsmiljø ombord. Fartøyet er det første som er kontraktert med MM,s nye møbelkolleksjon, og blir sannsynligvis det første nybygget vi leverer dette til, sier daglig leder i Maritime Montering Stian Madsen i en pressemelding.



MONTERING OG LEVERING

Maritime Monterings innredningsleveranse inkluderer montering og levering av materialer og møbelpakker. Interiørpakken er satt sammen av egenproduserte møbler og delleveranser fra utvalgte samarbeidspartnere.



Endre Matre fra Westcon Yards er fornøyd med at Maritime Montering nok en gang skal levere innredning til ett av deres skip.



– Vi har jobbet med Maritime Montering over mange år og har et bra samarbeidd. De har høy kompetanse og kvalitet i sine leveranser, noe vår felles sluttkunde vil nytte godt av. Denne kontrakten viser at vi sammen, fortsatt er konkurransedyktig innen bygging av fiskebåter, sier han.



GODT OG BEHGELIG SAMARBEID

– Vi har opplevd et godt og behagelig samarbeid med Westcon ved bygging av Trønderbas nr. 5. Et godt kvalitetsarbeid utført av verftet den gangen og god oppfølging etter overlevering, er viktige grunner til at vi har valgt å bygge også Trønderbas nr. 6 hos Westcon. Kvalitet på innredningen har holdt seg i over 20 år, og dette kombinert med de nye moderne og arealeffektive løsningene gjorde at vi sammen med verft har tatt ombord Maritime Montering i det nye prosjektet, sier Eirik Ulsund, daglig leder i Ivan Ulsund Rederi.