Ny kontrakt til Salthammer

Tomra Engineering har design på den nye servicekatamaranen til Finnsnes Dykk & Anleggservice, med benevnelsen Coastcat 25W. Illustrasjon: Tomra Engineering/Finnsnes Dykk & Anleggservice.

Salthammer Båtbyggeri har inngått byggekontrakt med Finnsnes Dykk & Anleggservice.



Verftet fra Vestnes skal bygge en servicekatamaran på 24,80 meter, med forventet levering i 2021. Tomra Engineering AS står for design av fartøyet.



Den røslige katamaranen får en bredde på 13 meter, innredning for opptil fem personer og et cargodekk på rundt 175 kvadratmeter. Flere norske og lokale underleverandører er involverte, med for eksempel Nogva Motorfabrikk og Finnøy Gear & Propeller på henholdsvis hovedmotor og gir-/propellsystem. Nybygget får også tre femtonns capstaner, 80 tonns dekkvinsj, tauepinne på 20 tonn, messe/dagrom med klimaanlegg og satelitt-TV samt WiFi internett-tilgang i hele innredningen.



"Kunden er Finnsnes Dykk & Anleggservice AS (FDA), fra Finnsnes i Troms og Finnmark fylke. Firmaet er en maritim entreprenør som leverer dykkertjenester og servicebåt-tjenester til havbruksnæringen, entreprenører og det offentlige i Nord-Norge. Dette er et nytt bekjentskap for Salthammer Båtbyggeri som vi gleder oss til å samarbeide med", skriver Salthammer Båtbyggeri på sin Facebook-side.



Fartøyet blir Salthammer Båtbyggeri sitt byggenummer 146 og skal tradisjon tro bygges i sin helhet ved verftet. Oppstart skrogbygging vil bli før ferien 2020, med levering ferdig fartøy i mai 2021.