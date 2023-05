Ny kontrakt til Salthammer

BN 153 blir søsterskip til Csaver, som er vist på bildet her. Foto: Salthammer

Salthammer Båtbyggeri AS har inngått kontrakt med Charvest AS, for bygging av en ny 19 – meter hybrid bløggebåt, designet av Møre Maritime AS,



Bygger ny 19 – meter hybrid bløggebåt - Charvest AS og Salthammer Båtbyggeri AS (SHB) har inngått en kontrakt, på bygging av enda en ny bløggebåt som blir verftets bygg nummer 153.



VIDEREUTVIKLING

Fartøyet er en videreutvikling av rederiets mini bløgger konsept, en kombinert service og bløggebåt med unik fleksibilitet skreddersydd for bløgging av fisk. Fartøyet vil bli utstyrt med bransjens største batteripakke på denne type fartøy, som gjør det mulig å operere utslippsfritt på merdkanten i opptil et døgn.



Hovedoppgaven til fartøyet vil være bløgging av fisk, men den også benyttes som servicebåt utstyrt med stor kran, muligheter for slep og god dekksplass.



Båten vil bli utstyrt med mobile fisketanker som gir en unik operasjonell fleksibilitet og enkel tilpassing for levering av fisken. Konseptet har vist seg å gi 100% oppetid på merdkanten og minimalt med tid som går bort til levering. Mobile tanker har også vist seg å bevare kvaliteten på fisken svært godt, med en høy andel superior fisk.



LEVERING I 2024

Levering er planlagt rundt påsken 2024, og med dette nye fartøyet vil Charvest doble antall ansatte i selskapet. Dette blir rederiets andre båt fra Salthammer Båtbyggeri, som har vist seg å levere svært godt på kvalitet. Charvest ser frem til å betjene både nye og eksisterende kunder med dette nye fartøyet, og opprettholde sitt engasjement for en mer miljøvennlig og bærekraftig havbruksnæring.



Vi setter stor pris på å bli valgt som leverandør av det andre fartøyet som Charvest bygger, vårt mål er å alltid levere båter av den høyeste kvalitet, bygget i sin helhet i Norge, det er da ekstra stas for oss når tidligere kunder, kommer tilbake for å bygge et nytt bygg. Sier Andreas Vie Murvold Salgs og Markedssjef i SHB.



FASTE GODE KUNDER

Salthammer Båtbyggeri AS er Norges eldste verft, startet i 1896, og med flere kontrakter på nye fartøy i ordreboken, og faste gode kunder innen stålkonstruksjoner er Salthammer Båtbyggeri AS rigget for en fortsatt positiv utvikling i årene som kommer.