Ny kontrakt til Stadyard

Stadyard AS i Måløy har inngått kontrakt med Skår Senior AS i Herøy for bygging av et topp moderne nyutvikla kombinert ringnot og pelagisk trålerfartøy av Marin Teknikk design.



Marin Teknikk AS (MT) inngikk designkontrakt tidligere i år med fiskeriselskapet Skår Senior AS, heter det i en pressemelding.



Det nye kombinerte ringnot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48,3 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht. rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe- og trålutstyr, samt 500 kubikk RSW-lastetanker og vakuumsystem for mest mulig skånsom behandling av fisken. et forberedes også for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabel innredning for ti personer og lett is-klasse.



Dette blir bygg nummer 46 ved Stadyard, med levering i desember 2021.



Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte rederiets MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Flere lokale leverandører får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet. Det kan nevnes Brunvoll Volda for framdriftsystem og MMC First Process for RSW system og fiskehandteringsutstyr.



– Vi er svært tilfredse og takknemlige med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Stadyard, Marin Teknikk og ellers med våre andre faste og svært dyktige lokale underleverandører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett sammen med dyktige redere i regionen, sier Agnar Lyng, daglig leder i Stadyard.



Skår Senior AS er eid av søskena Roy Skår og Janita Skår som sammen eier 90 prosent i rederiet, samt søskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eier 10 prosent i rederiet fra Kvalsvika.